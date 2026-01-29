Ameriška zvezna senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar je danes naznanila kandidaturo za guvernerko Minnesote, ki jo pretresa nasilje zaradi operacij agentov zvezne vlade proti nezakonitim priseljencem. Klobuchar je dejala, da trenutni časi zahtevajo voditelja, ki ne bo samodejno potrjeval odločitev zvezne vlade, poročajo ameriški mediji.

Minnesoto trenutno vodi njen strankarski kolega Tim Walz, ki je lani kandidiral za podpredsednika ZDA. Amy Klobuchar pa se je leta 2020 potegovala za predsedniško nominacijo demokratske stranke, ki jo je potem dobil Joe Biden in na volitvah novembra istega leta premagal trenutnega predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Petinšestdesetletna Klobuchar je že leta med najbolj priljubljenimi politiki v Minnesoti in je zlahka osvajala volitve za zvezno senatorko. Njena zvezna država je sicer v zadnjih tednih postala središče operacij za zatiranje priseljencev, kar je sprožilo proteste in privedlo do tragičnih posledic s smrtjo Renee Good in Alexa Prettija, ki so ju ubili zvezni agenti, poroča CNN.

"Ne moremo tajiti, kako težko je to, vendar v teh izjemno težkih trenutkih črpamo moč iz vrednot Minnesote, kot so trdo delo, svoboda, preprosta dostojnost in dobra volja," je senatorka dejala v videoposnetku ob najavi kandidature.

Obsoja delovanje zveznih agentov

Klobuchar pri tem ni posebej omenjala Trumpa, vendar pa je obsodila delovanje okrog tri tisoč zveznih agentov, ki jih je vlada poslala v Minnesoto.

Demokrati upajo, da bodo na novembrskih volitvah prevzeli večino v zveznem kongresu, morebiten uspeh Klobuchar na volitvah za guvernerko pa jim tega načeloma ne bi otežil. Po prevzemu položaja bi za dokončanje svojega mandata v senatu lahko sama imenovala drugo osebo, ki bi bila najverjetneje v skladu z željami demokratov.

Walz se je medtem odpovedal ponovni kandidaturi zaradi pritiskov Trumpove vlade, ki guvernerja krivi, da ni preprečil goljufij pri socialnih programih, ki naj bi jih izvajali pripadniki somalijske skupnosti v Minnesoti.

Klobuchar, ki je bila tudi nekdanja okrožna tožilka v Minneapolisu, je leta 2006 na volitvah v zvezni senat osvojila 58 odstotkov glasov, z najmanjšo razliko 16 odstotkov pa je nazadnje zmagala leta 2024. Senatorka je slovenskega rodu po očetovi strani, po materini strani pa ima korenine v Nemčiji in Švici. Njen oče Jim Klobuchar je bil v Minnesoti znan športni in politični novinar, njegova starša pa sta se priselila iz Bele krajine.