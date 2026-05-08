Avtorji:
M. T., STA

Petek,
8. 5. 2026,
19.39

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Pentagon Donald Trump vesoljci neznani leteči predmet

Američani razkrivajo informacije o NLP

Pentagon | Pentagon (na fotografiji) že več let pripravlja objavo, kongres pa je leta 2022 ustanovil urad za razvrščanje gradiva. V svojem prvem poročilu iz leta 2024 je kongres razkril več sto novih primerov pojavov NLP, vendar ni nobenih dokazov, da bi šlo za bitja izven Zemlje. | Foto Guliverimage

Pentagon (na fotografiji) že več let pripravlja objavo, kongres pa je leta 2022 ustanovil urad za razvrščanje gradiva. V svojem prvem poročilu iz leta 2024 je kongres razkril več sto novih primerov pojavov NLP, vendar ni nobenih dokazov, da bi šlo za bitja izven Zemlje.

Foto: Guliverimage

Ameriško ministrstvo za obrambo je danes začelo objavljati informacije o neznanih letečih predmetih (NLP) s trditvijo, da so prejšnje vlade javnosti te podatke prikrivale, vlada Donalda Trumpa pa je odkrita, poročajo ameriški mediji. Trumpovi kritiki trdijo, da gre za odvračanje pozornosti od vojne z Iranom.

V objavi na omrežju X Pentagon navaja, da so pretekle vlade poskušale diskreditirati ali odvrniti pozornost ameriške javnosti od NLP, predsednik Trump pa se osredotoča na zagotavljanje čim večje preglednosti. Sporočilo navaja, da bodo postopoma objavljeni še drugi dokumenti.

Prva objava vključuje 162 datotek, kot so stari telegrami zunanjega ministrstva, dokumenti FBI in prepisi Nase o poletih v vesolje s posadko, poroča televizija ABC. Fotografija je simbolična. Foto: Shutterstock

Poleg Pentagona pri tem prizadevanju sodelujejo tudi Bela hiša, urad nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti, ministrstvo za energijo, vesoljska agencija Nasa in zvezna policija FBI. Vlada je odprla novo spletno stran, na kateri so objavljeni dokumenti o NLP, med njimi stare fotografije iz obdobja hladne vojne.

Kaj vsebuje tranša dokumentov o NLP?

Prva objava vključuje 162 datotek, kot so stari telegrami zunanjega ministrstva, dokumenti FBI in prepisi Nase o poletih v vesolje s posadko, poroča televizija ABC.

V enem od dokumentov je podrobno opisano zaslišanje FBI z osebo, identificirano kot pilot drona, ki je septembra 2023 poročal, da je na nebu videl linearni objekt s svetlobo, ki je bila dovolj močna, da je v njej videl proge. "Objekt je bil viden od pet do deset sekund, nato pa je svetloba ugasnila in je izginil," je dejal.

V objavi na omrežju X Pentagon navaja, da so pretekle vlade poskušale diskreditirati ali odvrniti pozornost ameriške javnosti od NLP, predsednik Trump pa se osredotoča na zagotavljanje čim večje preglednosti. Sporočilo navaja, da se bodo sproti postopoma objavljali še drugi dokumenti. Foto: Mornarica ZDA

Drugi dokument je fotografija Nase z misije Apollo 17 iz leta 1972, na kateri so vidne tri pike v trikotni formaciji. Pentagon v spremnem opisu navaja, da ni soglasja o naravi te anomalije, vendar pa nova, predhodna analiza kaže, da bi lahko šlo za fizični objekt.

Dozdajšnja razkritja niso pokazala še nič novega

Trump objavo dokumentacije o NLP napoveduje že od svojega prvega mandata in nekaj objav je doslej že dovolil, čeprav objavljeno ni prineslo nič novega. Pentagon že več let pripravlja objavo, kongres pa je leta 2022 ustanovil urad za razvrščanje gradiva. V svojem prvem poročilu iz leta 2024 je kongres razkril več sto novih primerov pojavov NLP, vendar ni nobenih dokazov, da bi šlo za bitja izven Zemlje.

Vesoljski judovski laserji

Do objav dokumentov o NLP niso kritični le demokrati, ampak tudi nekdanja zvesta pripadnica Trumpovega gibanja Maga Marjorie Taylor Greene, ki je znana po trditvi, da Judi iz vesolja z laserji vplivajo na ljudi na Zemlji.

Marjorie Taylor Greene je bila nekoč ob tem, da je goreče podpirala Donalda Trumpa, znana tudi kot podpornica vseh mogočih teorij zarot, ki so zrasle predvsem na zelniku internetne skrajne desnice. Foto: Reuters

Nekdanja kongresnica iz Georgie, ki se je s Trumpom razšla zaradi oviranja objav informacij o Jeffreyju Epsteinu, je na omrežju X objavila, da gre za propagando odvračanja pozornosti.

"Resnično mi ni mar za to. Zelo sem naveličana propagande, medtem ko vodijo vojne v tujini, pustijo, da posiljevalci in pedofili prosto hodijo po svetu in uničujejo vrednost našega dolarja," je zapisala in zatrdila, da je to ne bo zanimalo, dokler ji ne predstavijo živih vesoljcev ali priznajo, za kaj gre v resnici.

