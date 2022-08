Ali Putin v ukrajinsko mesoreznico pošilja pijance? #vŽivo

Pomembnejši poudarki dneva



2.00 Alkohol je domnevno velika težava glavnega ruskega aduta za nadaljevanje invazije

1.00 Rusija drago raketo zapravila za uničenje javnega stranišča

2.00 Alkohol je domnevno velika težava glavnega ruskega aduta za nadaljevanje invazije

Ruska vojska v podeželskem kraju Mulino, kjer je eno od večjih središč za urjenje, od junija na podporo invaziji v Ukrajini pripravlja pripadnike novega tretjega korpusa ruskih kopenskih sil.

Gre za prostovoljne vojake, stare od 18 do 50 let, ki so jim ruske oblasti v zameno za sodelovanje v bojnih operacijah v Ukrajini ponudile za ruske razmere precej visoko plačilo in nadomestilo za primer hujše poškodbe ali smrti. V tretji korpus naj bi se po pričakovanjih kopenskih sil ruske vojske vključilo od 15 tisoč do 60 tisoč mož.

Mulino je z vseh strani obkrožen z vojaškimi objekti. Foto: Google maps

V kraju Mulino imajo, tako poroča The Wall Street Journal, ki navaja objave z ruskega družbenega omrežja VK, s prostovoljnimi vojaki tretjega korpusa sicer velike težave. Prebivalci in prebivalke Mulina na VK namreč tarnajo, da nekateri vojaki na urjenju v tamkajšnji bazi večino časa popivajo, nato pa po kraju tavajo v skupinah in jih nadlegujejo.

"Vsa vas trpi zaradi teh prostovoljcev. Ena stvar bi bila, če bi ostajali v bazi in se resnično urili, tako pa naokrog pijani vandrajo že od 11. dopoldne," je zapisala ena od uporabnic, druga pa: "Pravijo, da nas bodo obvarovali, a glede na to, kaj vidimo, ne bomo mirno spali."

Tretji korpus ruskih kopenskih sil je nastal zaradi izgub, ki so jih Rusi utrpeli po prvih štirih mesecih vojne v Ukrajini. Kdaj natanko se bodo pridružili invaziji in kje, še ni znano, so se pa vojaški vlaki iz Mulina prejšnji teden že odpravljali v smeri Rostova, ki leži v neposredni bližini jugovzhodne meje med Rusijo in Ukrajino. Foto: Guliver Image

1.00 Rusija drago raketo zapravila za uničenje javnega stranišča

Južno poveljstvo ukrajinskih oboroženih sil se je v nedeljo ponorčevalo iz ruskih sposobnosti zadevanja ciljev v Ukrajini.

Po njihovih navedbah so z vodeno raketo X-59, ki naj bi bila domnevno zelo natančna in stane več sto tisoč evrov, izstreljena pa je bila z ruskega vojaškega lovca Su-35, zadeli javno stranišče na obrobju kraja Novovorontsovka v regiji Herson.

"Sovražnik je uspešno meril in zadel še eno javno stranišče na obrobju Novovorontsovke. Že drugič so poskusili ugoditi Putlerju, a so si z 'lulanjem v stranišče' samo še dodatno zas... ugled," so bili v južnem poveljstvu ukrajinske vojske ostri na družbenem omrežju Facebook.