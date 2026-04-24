M. T., STA

24. 4. 2026
19.11

41 minut

Bundestag vohunjenje Rusija Nemčija

Alarm v Nemčiji zaradi "določene države". Je to Rusija?

Bundestag | Domnevna vohunska afera je v nemški politiki povzročila zaskrbljenost. | Foto Shutterstock

Domnevna vohunska afera je v nemški politiki povzročila zaskrbljenost.

Nemško tožilstvo je danes sprožilo preiskavo proti družbenemu omrežju Signal zaradi suma, da je prek omrežja potekalo vohunjenje za poslanci Bundestaga, med drugim tudi za njegovo predsednico Julio Klöckner. Tožilstvo pri tem ni imenovalo, koga sumijo vohunjenja, a so sumi, kot poročajo tuje tiskovne agencije, hitro padli na Rusijo.

Val vohunskih napadov naj bi bil usmerjen proti poslancem več nemških strank, javnim uslužbencem, diplomatom in novinarjem. Javno tožilstvo je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdilo, da je preiskavo sprožilo "zaradi sumov vohunjenja".

Kako izvedejo vohunski napad

Napade naj bi izvedli tako, da so pod pretvezo pomoči uporabnikom od oškodovanih zahtevali, da omrežju omogočijo dostop do občutljivih podatkov o računu, ki jih lahko vohuni nato uporabijo, da pridobijo dostop do pogovorov oškodovanih. Kot navaja AFP, naj bi tako s tako goljufijo napadalci imeli tudi možnost ponarejanja identitete na omrežju.

Val vohunskih napadov prek aplikacije Signal naj bi bil usmerjen proti poslancem več nemških strank, javnim uslužbencem, diplomatom in novinarjem. | Foto: Reuters

Za koliko poslanci so vohunili, ni znano

Domnevna vohunska afera je v nemški politiki povzročila zaskrbljenost. Krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merza sicer niso razkrili, koliko poslancev njegove stranke so vohunski napadi prizadeli. V začetku tedna je časnik Der Spiegel poročal o napadu na uporabniški račun predsednice Bundestaga. Uporabniški račun kanclerja Merza po navedbah AFP ni bil tarča napada.

"Napad je najverjetneje izvedla določena država"

Tiskovna predstavnica nemškega notranjega ministrstva je danes dejala, da je napad najverjetneje izvedla določena država. V začetku meseca so nemški obveščevalci ruske vojaške obveščevalce obtožili, da so prodrli v nemške internetne strežnike in tako pridobili dostop do občutljivih informacij.

Nekateri so odgovornost za vohunske napade že pripisali Rusiji. | Foto: Shutterstock

Sumijo Rusijo

Poslanec nemških krščanskih demokratov Marc Heinrichmann je odgovornost za vohunjenje pripisal Rusiji. Dodal je, da so "napadi, usmerjeni proti nemškim politikom in novinarjem, opozorilni klic za vse nas". Sum vohunjenja je po njegovih besedah poziv vsem, naj ostanejo pozorni. "Kar se na prvi pogled morda zdi kot neškodljivo sporočilo, je lahko v današnjem svetu poskus vohunjenja tujih sil," je še povedal.

