Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
5. 5. 2026,
6.26

agenti orožje streljanje varnost JD Vance Donald Trump Washington Bela hiša

Agenti tajne službe v bližini Bele hiše ustrelili oboroženega moškega #video

Agenti tajne službe so v ponedeljek nedaleč od Bele hiše ustrelili oboroženega moškega, poročajo ameriški mediji, ki dodajajo, da je bil med obstreljevanjem ranjen še najstnik. Predsednik ZDA Donald Trump je Washington v Beli hiši skoraj hkrati razglasil za najvarnejše mesto.

Namestnik direktorja tajne službe Matt Quinn je novinarjem povedal, da so agenti popoldne opazili moškega, ki naj bi imel pod oblačili oris orožja. Osumljenec naj bi se podal v beg, vendar so se z njim soočili uniformirani agenti tajne službe in začelo se je obstreljevanje, med katerim je bil ranjen osumljenec, pa tudi najstnik, ki je bil v bližini. Oba so odpeljali v bolnišnico.

V tistem času je imel Trump dogodek v Beli hiši s predstavniki drobnega gospodarstva in jim je razlagal, da je zaradi njega Washington danes najvarnejše mesto v ZDA, poroča televizija ABC. Streljanja, ki je sledilo nedavnemu poskusu napada nanj med večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, ni omenjal.

Incident se je zgodil na travniku National Mall nedaleč od Bele hiše kmalu potem, ko se je tam mimo peljala kolona vozil s podpredsednikom ZDA JD Vanceom. Quinn je novinarjem povedal, da nimajo nobenih dokazov, da bi šlo za morebiten poskus napada na Vancea.

