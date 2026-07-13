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Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
19.03

Osveženo pred

3 minute

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ICE Severna Amerika ZDA policija

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 19.03

3 minute

Agenti Ice v Mainu vpleteni v novo streljanje s smrtnim izidom

Avtorji:
A. P. K., STA

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ICE, ZDA | Policija v Biddefordu je potrdila, da se je zgodilo policijsko posredovanje, ob tem pa zagotovila, da za javnost ni nevarnosti. Ministrstvo za domovinsko varnost in Ice dogodka za zdaj nista komentirala. (Fotografija je simbolična.) | Foto Guliverimage

Policija v Biddefordu je potrdila, da se je zgodilo policijsko posredovanje, ob tem pa zagotovila, da za javnost ni nevarnosti. Ministrstvo za domovinsko varnost in Ice dogodka za zdaj nista komentirala. (Fotografija je simbolična.)

Foto: Guliverimage

Agenti ameriške službe za priseljevanje in carine (Ice) so bili danes v mestu Biddeford v ameriški zvezni državi Maine vpleteni v novo streljanje, v katerem je bil ubit moški, poročajo ameriški mediji. Podrobnosti dogodka še niso znane.

Predsednik predstavniškega doma kongresa v Mainu Ryan Fecteau je sporočil, da je bil v incident vpleten Ice, dodatne informacije pa bodo objavljene po začetku preiskave. Med drugim ni jasno, ali so agenti Ice ubili Američana ali tujega državljana, poroča CNN.

Policija v Biddefordu je potrdila, da se je zgodilo policijsko posredovanje, ob tem pa zagotovila, da za javnost ni nevarnosti. Ministrstvo za domovinsko varnost in Ice dogodka za zdaj nista komentirala.

Nov strelski incident manj kot teden dni po tem, ko je agent Ice ustrelil 52-letnega Mehičana

Streljanje se je zgodilo manj kot teden dni po tem, ko je agent Ice med operacijo v Houstonu v Teksasu ustrelil 52-letnega mehiškega državljana Lorenza Salgada, ki je doslej več desetletij živel v ZDA – sicer brez dokumentov, vendar brez incidentov. Ice trdi, da je skušal z vozilom povoziti agenta, priče dogodka pa trdijo, da agencija laže, agent pa naj bi ga takoj ustrelil.

Od vrnitve Donalda Trumpa na oblast januarja lani je med postopki oziroma pridržanjem Ice umrlo najmanj 17 mehiških državljanov. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je danes na novinarski konferenci sporočila, da so v ZDA zaradi tega vložili kazenske ovadbe.

"Tu ne gre za ustvarjanje konflikta, daleč od tega. Imamo odnose na področju trgovine, imamo odnose na področju varnosti, a moramo dvigniti glas, kadar se dogajajo kršitve človekovih pravic naših sodržavljanov," je dejala in po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dodala, da dosedanja protestna pisma niso zalegla.

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