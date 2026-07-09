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Avtor:
R. K.

Četrtek,
9. 7. 2026,
9.30

Osveženo pred

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Hrvaška Istra plaža otroci pornografija

Četrtek, 9. 7. 2026, 9.30

1 ura, 3 minute

66-letni Nemec na plaži v Istri snemal gole otroke

Avtor:
R. K.

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Plaža, Hrvaška, otroci | Policisti starše pozivajo, naj bodo pozorni na svoje otroke in naj spremljajo, kje so in kaj počnejo na plaži. | Foto Shutterstock

Policisti starše pozivajo, naj bodo pozorni na svoje otroke in naj spremljajo, kje so in kaj počnejo na plaži.

Foto: Shutterstock

66-letni Nemec je v enem od turističnih objektov v hrvaški Istri z mobilnim telefonom snemal otroke. Policisti so ga pridržali in zoper njega vložili kazensko ovadbo, so sporočili s Policijske uprave istarska.

Na Policijski upravi istarska so zaključili kriminalistično preiskavo zoper 66-letnega nemškega državljana in ugotovili sum storitve kaznivega dejanja izkoriščanja otrok za pornografijo.

Varnostnik je namreč 6. julija okoli 15. ure v enem od turističnih objektov v Istri zalotil 66-letnega moškega, ki je s svojim mobilnim telefonom na skrivaj snemal gole otroke, in ga pridržal do prihoda policije.

Policisti so moškega prijeli in opravili kriminalistično preiskavo, med katero so pri osumljencu našli obremenilno gradivo. Po končani preiskavi so moškega priprli. 

Če opazite sumljivo osebo, o tem obvestite policijo 

"Tovrstne kriminalistične preiskave kažejo, da se javnost vse bolj zaveda problematike snemanja otrok in da državljani prepoznavajo sumljivo vedenje, kar omogoča pravočasen odziv policije in prijetje storilca," so zapisali policisti in starše pozvali, naj bodo pozorni na svoje otroke in naj spremljajo, kje so in kaj počnejo na plaži.

"Otroke oblecite v kopalke, če pa opazite sumljivo osebo, ki snema otroke, o tem nemudoma obvestite policijo na številko 192," še dodajajo na policiji. 

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