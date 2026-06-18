44-letnica v avtomobilu pustila deklico, ki je po nekaj urah umrla

Iz Nemčije poročajo o pretresljivem dogodku, v katerem je umrla dvajsetmesečna deklica, ki jo je v avtomobilu več ur pustila njena mati. V teku je kriminalistična preiskava.

Policijski oddelek Aalen v Schorndorfu, mestu v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg, so v sredo okoli 14.50 obvestili, da je v avtomobilu, parkiranem na ulici Richard-Kapphan-Straße, negibno otroško telo.

Po prvih informacijah je otroka v avtomobilu pozabila njena 44-letna mati, ki je deklico tudi našla po nekaj urah, ko se je vrnila k vozilu. Pri državnem tožilstvu v Stuttgartu so za nemško tiskovno agencijo potrdili, da mamo preiskujejo zaradi suma uboja iz malomarnosti.

Neuspešno oživljanje

Čeprav so reševalci po prihodu na kraj dogodka deklico takoj začeli oživljati, poskusi niso bili uspešni.

Preiskavo natančnih okoliščin smrti sta prevzela kriminalistična policija Waiblingen in državno tožilstvo Stuttgart, od koder so sporočili, da primer intenzivno preiskujejo.

Za ugotavljanje natančnega vzroka smrti so odredili obdukcijo trupla deklice, preiskovalci pa še niso razkrili nobenih informacij o morebitnih razlogih, zakaj je mati pustila otroka v avtomobilu, še poroča Berliner Zeitung.

Nevarna vročina in visoke temperature

Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva, kot so bolniki, starejši in otroci. Daljše obdobje vročine lahko povzroči različne težave in pregretje telesa, kot so dehidracija, vročinski krči, vročinska izčrpanost in omedlevica – kratkotrajno izgubo zavesti in tudi vročinsko kap. O tem smo podrobneje poročali v spodnjem prispevku:

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