11-letni kanadski deček je umrl zaradi stekline, s katero ga je med spanjem okužil netopir.

Dogodek se je zgodil leta 2024, ko je bil deček z družino na počitnicah v koči v kanadski provinci Ontario, poroča revija Canadian Medical Association Journal, ki je primer objavila v ponedeljek.

Prvi znaki okužbe šele po 19 dneh

Deček, katerega imena niso razkrili, se je zjutraj zbudil z netopirjem na obrazu in ga z roko odrinil. Njegov oče je nato krilatega sesalca ujel v lonec in ga izpustil na prostost.

Ker deček ni imel vidnih poškodb in starši niso opazili nenavadnega vedenja netopirja, zdravniške pomoči niso poiskali takoj. 19 dni pozneje pa so se pri dečku pojavili odrevenelost in oteklina na obrazu.

Zdravniške preiskave

Znanstvena revija navaja, da so ga starši v naslednjih dneh večkrat odpeljali na nujno medicinsko pomoč, kjer so zdravniki skušali ugotoviti vzrok njegovih težav. Najprej so mu v urgentni ambulanti predpisali protivirusna zdravila za zdravljenje okužb, ki jih povzročajo virusi herpesa, saj so domnevali, da gre za Bellovo paralizo, začasno ohromelost obraznih mišic na eni strani obraza. Nato pa je deček dvakrat zapored obiskal bolnišnico.

Ob prvem obisku so zdravniki posumili na herpetični gingivostomatitis, virusno okužbo ustne votline in dlesni. Ko pa se je naslednji dan oslabelost razširila na desno stran obraza, se je vrnil v bolnišnico. Med čakanjem na sprejem se mu je telesna temperatura zvišala na 39 stopinj Celzija, pojavile so se težave pri požiranju, zmedenost in halucinacije. Njegovo stanje se je še isti dan hitro poslabšalo. Zdravniki so ga intubirali in sprejeli na pediatrični oddelek intenzivne terapije.

Zdravniki z Univerze v Manitobi so posumili na steklino. Nekaj dni pozneje so laboratorijski izvidi sum potrdili. Kanadska agencija za nadzor hrane je potrdila tudi različico virusa stekline, značilno za netopirje.

Deček je umrl 17 dni po sprejemu v bolnišnico.

Pred tem ni imel alergij, ni bil v stiku z bolnimi osebami, ni ga ugriznil klop in ni potoval zunaj Kanade.

Preventivno cepljenje

Okužbe s steklino so v Kanadi redke. Po podatkih Kanadskega veterinarskega združenja je od leta 1924 zaradi stekline umrlo 28 ljudi. Združenje poudarja, da je tako nizko število primerov posledica dolgoletnih programov cepljenja, opozarja pa, da bi opustitev teh programov lahko povzročila ponovno širjenje bolezni.

Vsak neposreden stik človeka z netopirjem je razlog za preventivno zdravljenje po morebitni izpostavljenosti steklini, ki ga je treba začeti čim prej po stiku z morebitno okuženo živaljo.

Ko se pojavijo simptomi stekline, je bolezen skoraj vedno smrtna.