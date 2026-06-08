ZZZS na ortopediji v Novem mestu ugotovil 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic

Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v Splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomanjkljivo oz. v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem.

Zdravniki Splošne bolnišnice Novo mesto so v 47 primerih kljub veljavnim napotnicam neutemeljeno izdali nove napotnice za isto vrsto zdravstvene storitve. To je v nasprotju z načelom, po katerem ena napotnica pomeni eno zdravstveno stanje in enega specialista. Posledično so bile iste zavarovane osebe hkrati vpisane v čakalni seznam pri dveh različnih izvajalcih na podlagi dveh izdanih napotnic, veljavnih istočasno, zaradi istega zdravstvenega stanja, kar je nedopustno in v nasprotju z uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, so za STA navedli na ZZZS.

Novomeška enota ZZZS je na oddelku ortopedije v novomeški bolnišnici izvedla izredni zavarovalniški nadzor, potem ko je izredni strokovni nadzor na oddelku konec lanskega leta pokazal, da je njegov vodja Gregor Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral. Vodstvo ga je kot vodjo oddelka razrešilo in mu izreklo odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kavčič je očitke, da je paciente neupravičeno preusmerjal v zasebni zavod, sicer zavrnil kot neresnične in žaljive.

Nadzor novomeške območne enote ZZZS se je nanašal na vodenje čakalnega seznama in spoštovanje vrstnega reda pri endoprotezi kolka in kolena.

Na napotnicah spreminjali stopnjo nujnosti obravnave

ZZZS je glede na 35 vprašalnikov, ki so jih naključno izbrane zavarovane osebe iz čakalnega seznama pravočasno vrnile, navedlo, da je 19 zavarovanih oseb opravilo pregled pred izvedenim operativnim posegom brez doplačila, 16 pa jih je pred posegom opravilo pregled v samoplačniški ambulanti in plačalo od 60 do 130 evrov. Ob tem je osem zavarovanih oseb tudi kontrolni pregled po posegu opravilo samoplačniško in za to plačalo od 60 do 130 evrov, so navedli za STA.

Od 35 posegov so v 16 primerih operativni poseg izvedli v Splošni bolnišnici Novo mesto, pri izvajalcu Arbor Mea pa so jih izvedli 14.

Pri vodenju elektronskega čakalnega seznama pa so v ZZZS ugotovili, da ni voden za vsako zdravstveno storitev posebej, kot to določa zakon o pacientovih pravicah. Zavarovane osebe s pripombo, da gre za samoplačnika, v nasprotju s pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah niso bile vodene v ločenem čakalnem seznamu. Nekateri podatki pa so bili manjkajoči.

Poleg tega so ugotovili, da je bila pri 1.470 zavarovanih osebah na napotnici spremenjena stopnja nujnosti obravnave, in sicer iz redno v hitro oziroma zelo hitro in nujno.

Končni zapisnik so poslali ministrstvu za zdravje in zdravstvenemu inšpektoratu, prav tako pa so ga posredovali izvajalcem prekrškovnega postopka.

Pri Arbor Mea, kjer je delal tudi Kavčič, ugotovili številne nepravilnosti

V nadzoru čakalnega seznama in obračunanih storitev za endoproteze kolka in kolena pri izvajalcu zdravstvenih storitev Arbor Mea, kjer je delal nekdanji vodja ortopedskega oddelka v bolnišnici Gregor Kavčič, so medtem ugotovili manjkajoče ali nepravilne podatke o napotnicah, napotovalcih, šifrah storitev, triaži in stopnji nujnosti. Prav tako so opazili nelogičnosti v datumih in posamezne manjkajoče identifikacijske podatke. Odkrili pa so tudi primere neupravičenega preskakovanja čakalne vrste, podvojenih in neustreznih vpisov in pacientov brez zaključka obravnave.

Pri primerjavi s podatki o obračunanih storitvah pa so zasledili, da vpisi za že obračunane storitve manjkajo, evidentirane storitve so bile brez obračuna, datumi izvedbe pa se niso ujemali, so še zapisali na ZZZS.

Svet Splošne bolnišnice Novo mesto se je z informacijami o nadaljnjih ugotovitvah pristojnih institucij v zvezi z nepravilnostmi na oddelku ortopedije, ki so botrovale razhodu z nekdanjim vodjo oddelka Gregorjem Kavčičem, seznanil na seji 3. junija. Podprl je nadaljnje postopke pristojnih organov, katerih cilj je zagotoviti zakonito, pregledno in strokovno delovanje sistema naročanja pacientov ter zaščito interesov bolnišnice in njenih bolnikov.