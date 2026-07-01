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Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
1. 7. 2026,
7.52

Osveženo pred

3 minute

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ZZZS bolniška odsotnost

Sreda, 1. 7. 2026, 7.52

3 minute

ZZZS danes uvaja elektronsko navodilo o ravnanju med bolniškim dopustom

Avtorji:
Sa. B., STA

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bolniška, bolniška odsotnost | Na ZZZS so marca določili sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo. | Foto Shutterstock

Na ZZZS so marca določili sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo.

Foto: Shutterstock

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) z današnjim dnem uvaja elektronsko navodilo o ravnanju med začasno zadržanostjo od dela, ki je delodajalcem dostopno prek portala SPOT. Za delodajalce je z 19. junijem na portalu SPOT že odprto pooblaščanje, so sporočili z ZZZS.

Elektronsko navodilo o ravnanju je digitalni dokument, ki ga izbrani osebni zdravnik ali nadomestni zdravnik izda zavarovancu ob odprtju bolniškega staleža. Nadomešča papirno navodilo, ki ga je zdravnik do zdaj izpolnil ročno in izročil zavarovancu.

Zdravnik ga izda ob odprtju bolniškega staleža, ob spremembi navodil za ravnanje ali ob spremembi razloga začasne zadržanosti od dela. V njem je navedeno navodilo o ravnanju zavarovanca in morebitne dovoljene aktivnosti, obdobje veljavnosti elektronskega navodila o ravnanju, razlog začasne zadržanosti od dela in prvi dan začasne zadržanosti za ta razlog.

Navodilo vsebuje le informativne podatke

Elektronsko navodilo o ravnanju vsebuje le informativne podatke. Pravilne in končne podatke za obračun nadomestila bo zdravnik podal šele z izdajo elektronskega bolniškega lista.

Delodajalci bodo do navodil za svoje zaposlene dostopali izključno prek portala SPOT in ne prek vmesnika. Novi postopek Elektronska navodila o ravnanju med zadržanostjo od dela (eNR) se bo od danes nahajal na portalu SPOT pod sklopom ZZZS.

Na ZZZS so marca določili sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo. Režimi se razlikujejo glede na območje, kjer se bolnik lahko giblje, in glede na aktivnosti, ki jih lahko izvaja. Odločanje o odhodu v tujino je po novem zgolj v pristojnosti ZZZS.

Med režimi so počitek na domu, počitek na domu z nujnimi izhodi v kraju prebivališča, dovoljeno gibanje v kraju prebivališča, dovoljeno gibanje v kraju in izven kraja prebivališča, nega, izolacija in odhod v tujino z odobritvijo ZZZS.

Kot so maja pojasnili na ZZZS, se je po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža z decembrskim interventnim zakonom v prvem kvartalu letošnjega leta število izgubljenih delovnih dni za blagajno ZZZS zmanjšalo za dobrih 230.000, za delodajalce pa okoli 420.000. Po oceni ZZZS je javna blagajna v tem obdobju prihranila 20 milijonov, delodajalci pa okoli 35 milijonov evrov.

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