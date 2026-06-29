Župani več kraških občin razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti

Kraške občine Sežana, Divača in Hrpelje - Kozina ter Uprava RS za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Župani in predstavniki uprave ob suši napovedujejo ukrepe v prihodnjih dneh, mogoče že danes ali v torek. Stanje namreč močno povečuje tveganje za nastanek obsežnih požarov, so še opozorili.

Župan občine Sežana Andrej Sila je za STA potrdil razmišljanja o razglasitvi požarne ogroženosti. Trenutno toplo obdobje in vročinski val sta namreč izrazito vplivala na naravno okolje, je ocenil Sila. "Pri nas se pojavlja izsušenost trave in vsega rastja, zato je možnost za nastanek požarov bistveno večja kot pred 14 dnevi," je pojasnil sežanski župan.

Razglasitev povečane stopnje požarne ogroženosti po njegovih besedah prinaša več preventivnih ukrepov. Pristojni bodo okrepili ozaveščanje ljudi o prepovedi sežiganja rastja v naravi in povečali stopnjo opazovanja na terenu. Občine bodo odločitev o razglasitvi sprejele glede na vremenske razmere. Meteorologi so sicer za sredo napovedali deževno fronto, a so župani ob tem ohranili previdnost. "Če bo ta fronta zašla izven koridorja Krasa in ne bo dežja, bomo to stopnjo zagotovo razglasili. Odločitev bomo sprejeli v naslednjih dneh in bo verjetno veljala za celotno območje Krasa," je še napovedal Sila.

Župani imajo pristojnost, da razglasijo ogroženost

O podobnem ukrepu so razmišljali tudi v občini Divača, kjer bi lahko požarno ogroženost razglasili že danes. Županja Divače Alenka Štrucl Dovgan je potrdila, da so razmišljali o podobnem ukrepu, ki naj bi ga po njenih besedah izvedli "danes ali jutri". Na občini so ob tem še čakali na odgovore gasilcev in civilne zaščite.

Podobno je tudi v občini Hrpelje - Kozina. Županja Saša Likavec Svetelšek je dejala, da so prav tako razmišljali v tej smeri, a uradne odločitve še niso sprejeli. "O tem se z drugimi župani še nismo pogovarjali, bomo pa to vsekakor naredili," je navedla Likavec Svetelšek.

Župani imajo sicer pristojnost, da ogroženost razglasijo sami, a morajo o svojem ukrepu nato obvestiti upravo za zaščito in reševanje. Uprava vzporedno tudi sama vodi postopke in ugotavlja izpolnjevanje pogojev za državno razglasitev, je za STA pojasnil direktor uprave Leon Behin. Uprava bi ob ustreznih parametrih morda že kmalu uradno razglasila požarno ogroženost za goriško in obalno-kraško regijo, je še napovedal Behin.

Predstavniki uprave so za STA še navedli, da redno spremljajo požarne razmere po državi. Nekateri modeli so na določenih območjih sicer pokazali povečano požarno ogroženost naravnega okolja. Vendar je od zadnjih padavin minilo manj kot en teden, kar je vplivalo na stanje površin v naravi. Te po ocenah strokovnjakov z uprave večinoma še ne kažejo znakov popolne izsušenosti.

Trenutno stanje je vplivalo tudi na število požarov v naravnem okolju. Gasilci so te sicer obravnavali, a ne v pretiranem številu, prav tako so ognjeni zublji do sedaj uničili le manjše površine, so dodali na upravi.

Predstavniki uprave so ob tem poudarili, da imajo pristojnost za razglašanje požarne ogroženosti tudi lokalne skupnosti. Izkušnje namreč kažejo, da župani zaradi lokalno specifičnih razmer pogosto prvi ukrepajo in razglasijo nevarnost. Kljub temu glede na dostopne podatke do današnjega jutra še nobena občina ni razglasila velike ali zelo velike požarne ogroženosti, so še sporočili z uprave.