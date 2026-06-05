Zupančič prevzema pravosodno ministrstvo, primopredaja še ni končana

Novoimenovani minister za pravosodje Mihael Zupančič in dozdajšnja ministrica Andreja Kokalj sta danes opravila prvi del primopredaje poslov. Kot so sporočili z ministrstva, gre za obsežen vsebinski pregled, zato bosta primopredajo nadaljevala prihodnji teden.

Dozdajšnja ministrica Kokalj je novemu ministru Zupančiču predstavila aktualne projekte, zakonodajne postopke in druge pomembne aktivnosti ministrstva. Ob tem sta se strinjala, da je za nemoteno nadaljevanje dela ministrstva pomembna skrbna in vsebinsko poglobljena primopredaja, so zapisali na ministrstvu.

Novi minister napoveduje boj proti korupciji

Minister za pravosodje Mihael Zupančič je v predstavitvi pred odborom DZ med ključnimi prioritetami izpostavil neusmiljen boj proti korupciji. Zavzel se je za prenovo procesne zakonodaje, sistematično objavo sodnih odločb ter za prenos nekaterih postopkov na notarje in odvetnike. Skok je v pripravi, je napovedal.

Vlada je na ustanovni seji za državna sekretarja na pravosodnem ministrstvu imenovala nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za zunanje zadeve Gašperja Dovžana in poslanko Demokratov Barbaro Levstik Šega.