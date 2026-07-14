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Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
14. 7. 2026,
13.47

Osveženo pred

20 minut

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Natisni članek
Kočevje policija Gregor Košir župan nesreča nesreča

Torek, 14. 7. 2026, 13.47

20 minut

Župan Kočevja opozarja na nujnost sprememb socialne in kazenske zakonodaje

Avtorji:
Sa. B., STA

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slovenska policija, policaj, policaja | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

Ponedeljkov napad na policista v Kočevju po mnenju tamkajšnjega župana Gregorja Koširja razkriva resne sistemske pomanjkljivosti pri obravnavi storilcev povratnikov. Brez sprememb socialne in kazenske zakonodaje po njegovem mnenju ne gre pričakovati izboljšanja razmer.

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V Kočevju je voznik osebnega vozila v ponedeljek zbil policista. Ta je bil v nesreči huje poškodovan in s helikopterjem odpeljan v Univerzitetni klinični center Ljubljana, policija pa je 25-letnega osumljenca že prijela. Notranji minister Franci Matoz je v ponedeljek za TV Slovenija povedal, da so 25-letnika v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi različnih kaznivih dejanj.

Neučinkovitost urejanja romskih vprašanj

Župan Kočevja Gregor Košir | Foto: Ana Kovač Župan Kočevja Gregor Košir Foto: Ana Kovač Po mnenju župana Kočevja ponedeljkov napad razkriva resne sistemske pomanjkljivosti. Sodišča po njegovem mnenju premalo učinkovito obravnavajo večkratne povratnike, ki po storjenih prekrških ali kaznivih dejanjih ostajajo na prostosti in še naprej izvajajo kršitve.

"Preprosto nimamo učinkovitega sodstva na način, da bi prestopnika, ki je večkratni ponavljavec, obravnaval na celovit način in ga na neki način tudi odstranil iz sistema," je opozoril v izjavi ob robu uradne predaja vozila urgentnega zdravnika Zdravstvenemu domu Kočevje.

Tako v izjavi kot v zapisu na družbenem omrežju Facebook je Košir izpostavil tudi neučinkovitost urejanja romskih vprašanj. Do takšnih "deviacij", ko je ponedeljkov dogodek, po njegovem mnenju prihaja zaradi slabe integracije, zato je po njegovem mnenju nujna sprememba socialne zakonodaje.

Ukrepi, ki jih v Kočevju vlagajo v izboljšanje stanja, po njegovih besedah nimajo skoraj nobenega učinka, "saj je celotna socialna zakonodaja orientirana tako, da se trenutno stanje daleč najbolj izplača". Kot je navedel, "socialni transferji nekritično tečejo, velikokrat so kumulativno večji od plač delavcev, ni izvršb, ni izterljivih plačilnih nalogov, ni obveznosti, ni učinkovitih kazenskih sankcij, brezplačna pravna pomoč pa je postala inštrument vsakodnevnih zlorab".

Zato brez sprememb socialne in kazenske zakonodaje po Koširjevem mnenju ni mogoče pričakovati bistvenega izboljšanja razmer. Med ukrepi je izpostavil učinkovitejše preprečevanje zlorab socialnih transferjev, večjo učinkovitost kazenskih postopkov, možnost izvršbe na socialne transferje in tudi zaporne kazni iz naslova neplačanih prekrškov ter zasege premoženja kršiteljem. K ukrepanju poziva tudi aktualno vlado, ki ima po njegovih besedah možnost, "da ne samo obljublja to, kar smo poslušali zadnja štiri leta, temveč tudi dejansko kaj naredi".

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