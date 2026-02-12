Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) zaradi poslabšanja gospodarskih razmer in nestabilne situacije na Kubi odsvetuje turistična in druga nenujna potovanja v to državo. V primeru nujnega potovanja pa svetujejo povečano previdnost ter spremljanje razmer. Kubi bodo sicer na pomoč priskočile Rusija, Mehika in Kitajska.

Ministrstvo je na podlagi celovite ocene tveganja in nestabilne situacije dvignilo stopnjo opozorila za Kubo na oranžno. Državljanom svetuje, da pred morebitnim potovanjem skrbno pretehtajo nujnost potovanja.

Ob tem na MZEZ navajajo, da so se gospodarske razmere na Kubi v zadnjem času občutno poslabšale, predvsem kot posledica dolgotrajnih in zaostrenih sankcij. Sankcije močno vplivajo na dostop do osnovnih življenjskih potrebščin, zdravil, energentov in drugih ključnih dobrin. Opazijo se pogoste motnje v dobavnih verigah, omejena dostopnost zdravstvenih storitev ter povečana socialna stiska prebivalstva, še opozarja ministrstvo.

Kuba se zaradi ameriškega omejevanja dobav venezuelske nafte sooča z najhujšo energetsko krizo v zadnjih letih. Vlada v Havani je zaradi povečanih napetosti z ZDA in zaostrovanja embarga na nafto prejšnji teden uvedla obsežne ukrepe za varčevanje z nafto, vključno z zmanjšanjem obsega javnega prevoza in dejavnosti javne uprave. Med ukrepi je tudi prekinitev oskrbe letal z gorivom, zaradi česar je več tujih letalskih družb ukinilo lete na Kubo.

Rusija, Mehika in Kitajska na pomoč Kubi

Rusija naj bi Kubi dobavila nafto in naftne derivate kot humanitarno pomoč, danes poroča ruski dnevnik Izvestija, ki se sklicuje na rusko ministrstvo za gospodarski razvoj. Moskva, ki velja za tradicionalno zaveznico Havane, je v ponedeljek obtožila Washington, da poskuša zadušiti Kubo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mehiška vlada je v sredo potrdila drugo pošiljko humanitarne pomoči za Kubo s ciljem doseči skupno 800 ton pomoči. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa napovedala, da bo prva ladja, ki je v nedeljo odplula z živili in osnovnimi potrebščinami, v petek prispela na Kubo, nato pa se bo vrnila in naložila novo pošiljko.

Tudi Kitajska je v sredo napovedala, da bo Kubi zagotovila pomoč "v mejah svojih zmožnosti". Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva je ob tem ponovno potrdil podporo suverenosti karibske države in obsodil tuje vmešavanje. Sankcije proti Kubi pa je označil za nečloveško prakso, ki lokalno prebivalstvo prikrajšuje za pravico do preživetja in razvoja, še poroča Ansa.

Kubanska vlada je zaradi povečanih napetosti z ZDA in zaostrovanja embarga na nafto prejšnji teden uvedla obsežne ukrepe za varčevanje z nafto, vključno z zmanjšanjem obsega javnega prevoza in dejavnosti javne uprave. Kot je pojasnila, so se za to odločili, da bi ohranili delovanje gospodarstva in ključnih javnih storitev.

Rusija bo izvedla evakuacijo ruskih turistov

Med ukrepi je tudi prekinitev oskrbe letal z gorivom, zaradi česar je več tujih letalskih družb ukinilo lete na Kubo, vlade, med njimi tudi ruska, pa so svoje državljane pozvale, naj se do rešitve te težave izogibajo potovanjem na otok. Rusija je sicer v sredo napovedala, da bo z letali evakuirala svoje turiste s Kube.

Kuba ne prejema venezuelske nafte že od decembra, ko je ameriški predsednik Donald Trump ukazal popolno blokado tankerjev z venezuelsko nafto. Trump je nedavno zagrozil, da bo uvedel dodatne carine za države, ki Kubi prodajajo nafto, kar je spodbudilo tudi Mehiko, da dobavo prekine.