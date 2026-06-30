Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Torek,
30. 6. 2026,
11.42

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37

Natisni članek

Natisni članek
Zoran Stevanović Izrael veleposlanica Državni zbor

Torek, 30. 6. 2026, 11.42

1 minuta

Zoran Stevanović sprejel izraelsko veleposlanico

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37
Zoran Stevanović, Ruth Cohen-Dar | Zoran Stevanović se je srečal z izraelsko veleposlanico Ruth Cohen-Dar. | Foto STA

Zoran Stevanović se je srečal z izraelsko veleposlanico Ruth Cohen-Dar.

Foto: STA

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v prostorih parlamenta sprejel prvo rezidenčno izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen-Dar. Da Izrael v Sloveniji odpira svoje prvo veleposlaništvo, so sporočili dan zatem, ko je nastopila nova vlada pod vodstvom Janeza Janše.

Po srečanju s Stevanovićem v prostorih državnega zbora se bo izraelska veleposlanica srečala še s predsednikoma parlamentarnih odborov za obrambo in za zunanjo politiko Srečkom Ocvirkom in Francem Breznikom.

Še pred njenim obiskom je pred državnim zborom potekal zbor propalestinskih protestnikov. Obsodili so izraelske vojne zločine ter genocid nad Palestinci v Gazi in na Zahodnem bregu, poroča N1.

Pred državnim zborom se je zbrala skupina protestnikov. | Foto: STA Pred državnim zborom se je zbrala skupina protestnikov. Foto: STA

Predaja poslov Robert Golob Janez Janša.
Novice Robert Golob se je odzval na izjave premierja Janše
Kongres SDS, Ormož. Janez Janša
Novice Janez Janša napovedal velike spremembe
Gideon Sar
Novice Kajzer in Sar že dogovorjena: Izrael odpira veleposlaništvo v Ljubljani
Zoran Stevanović Izrael veleposlanica Državni zbor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.