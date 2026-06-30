Zoran Stevanović sprejel izraelsko veleposlanico

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v prostorih parlamenta sprejel prvo rezidenčno izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen-Dar. Da Izrael v Sloveniji odpira svoje prvo veleposlaništvo, so sporočili dan zatem, ko je nastopila nova vlada pod vodstvom Janeza Janše.

Po srečanju s Stevanovićem v prostorih državnega zbora se bo izraelska veleposlanica srečala še s predsednikoma parlamentarnih odborov za obrambo in za zunanjo politiko Srečkom Ocvirkom in Francem Breznikom.

Še pred njenim obiskom je pred državnim zborom potekal zbor propalestinskih protestnikov. Obsodili so izraelske vojne zločine ter genocid nad Palestinci v Gazi in na Zahodnem bregu, poroča N1.

Pred državnim zborom se je zbrala skupina protestnikov. Foto: STA