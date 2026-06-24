Zoran Stevanović: Pred nami je zgodovinski izziv

Predsednik DZ Zoran Stevanović je v govoru na slavnostni seji DZ pred dnevom državnosti povabil k novemu družbenemu dogovoru, "ki temelji na večji odgovornosti, tesnejšem sodelovanju in neustrašnem delovanju". Zavzel se je za preseganje delitev in kot osnovno resnico o državi navedel, da Slovenija ostaja last državljank in državljanov.

Kot je izpostavil Stevanović, si je slovenski narod pred tremi desetletji in pol upal sanjati o svoji lastni državi in sanje tudi uresničiti. "Pred 35 leti smo dokazali svojo sposobnost uresničitve lastne države. Danes moramo dokazati svojo moč tako, da jo suvereno, ponosno in modro vodimo naprej v prihodnost," je izpostavil.

Stevanović: Treba je uresničiti popolno vsebinsko suverenost 21. stoletja

Po Stevanovićevih besedah je danes pred nami "nov velik zgodovinski izziv: uresničevanje popolne vsebinske suverenosti 21. stoletja". Naša dolžnost je med drugim, da opirajoč se na lastne vire, lastno znanje in lastno pamet, zagotovimo popolno energetsko varnost, ki nam daje neodvisnost, ter prehransko samooskrbo, ki varuje našo zemljo in ljudi, meni.

Zoran Stevanović je poudaril, da smo Slovenci majhen narod z velikimi dosežki, narod vrhunskih ustvarjalcev, ki s svojimi dejanji nenehno navdihujejo svet. Foto: STA

Prizadevati si moramo še za gospodarsko stabilnost, tehnološki napredek in močno kulturno identiteto, ki ohranja našo edinstvenost, je dodal. Ob tem pa je izpostavil, da je suverena država močna toliko, kolikor zna pogumno voditi svojo pot v globalnem svetu.

"Čas je za preseganje umetnih delitev"

V govoru pa je poudaril tudi, da je čas za preseganje umetnih delitev, ki so nas predolgo hromile. "Zdaj je nastopil trenutek za dokončen konec logike ločevanja na 'naše' in 'vaše'. Sprejmimo celovitost svoje zgodovine z mirnim srcem in spoštovanjem. Različnost naših prepričanj predstavlja naše bogastvo," je orisal. Ob tem je dodal, da "domoljubje pomeni ljubezen do vseh sodržavljanov in visoko spoštovanje vsakega človeka".

Resnična moč države se namreč po njegovih besedah kaže prav v sposobnosti sodelovanja kljub razlikam, življenje brez medsebojnega zaupanja pa vodi v propad.

Hkrati pa je poudaril, da se zaupanje in ugled javnih institucij gradita z osebnim zgledom voditeljev ter poštenostjo in visoko stopnjo integritete na vseh ravneh naše družbe.

Z dnevom državnosti zaznamujemo dogodke pred 35 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za osamosvojitev. Slovenija pa je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan zatem na Trgu republike v Ljubljani. Praznik so danes s slavnostno sejo počastili tudi v DS, zvečer pa bo državna proslava, na kateri bosta govorca predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Janez Janša. Oba sta se udeležila tudi slavnostne seje DZ. Foto: STA

Znova o neizprosnem boju proti korupciji

Politika mora po njegovem mnenju ponovno postati prostor resnične odgovornosti, znova je poudaril tudi zahtevo po neizprosnem boju proti korupciji v javnem delovanju.

Naloga politike je po njegovih besedah sicer služenje ljudem in zagotavljanje pogojev za srečno, varno in stabilno bivanje vsakega posameznika. Medtem pa domovina "odločno zavrača misel, da je last političnih strank, ozkih interesnih skupin in centrov moči". "Slovenija ostaja izključno last vas, državljank in državljanov, saj ste vi njeni edini, pravi in legitimni gospodarji," je dejal.

Prav tako ostaja temelj naše ureditve svoboda posameznika, saj le svoboden človek polno prispeva k blaginji celotne skupnosti, je dejal.

Seje v DZ sta se udeležila tudi predsednik vlade Janez Janša in predsednica države Nataša Pirc Musar. Foto: STA

"Slovence povezuje močna ustvarjalna energija"

Stevanović je poudaril še, da smo Slovenci majhen narod z velikimi dosežki, narod vrhunskih ustvarjalcev, ki s svojimi dejanji nenehno navdihujejo svet. "Od žlahtne dediščine Primoža Trubarja do sodobnih inovatorjev nas povezuje močna ustvarjalna energija," je ocenil.

Vsaka generacija pa po njegovih besedah opravlja vlogo začasnega skrbnika te čudovite zemlje. "Osamosvojitelji so nam državo ponosno predali v varstvo, zato je naša zgodovinska dolžnost, da jo naslednjim rodovom zapustimo še boljšo, močnejšo in bolj povezano," je še dodal.