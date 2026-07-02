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Avtor:
R. K.

Četrtek,
2. 7. 2026,
12.28

Osveženo pred

15 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Zoran Stevanović prevara Luka Mesec

Četrtek, 2. 7. 2026, 12.28

15 minut

Zoran Stevanović Luki Mescu očita prevaro pri glasovanju #video

Avtor:
R. K.

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Predsednik DZ Zoran Stevanović se je odzval na očitke sokoordinatorja stranke Levica, da na torkovi izredni seji DZ, na kateri so poslanci zavrnili dnevni red, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav, glasovalna naprava njihove poslanke Tine Brecelj ni delovala. "Največja prevara v parlamentu do zdaj. Bolno je postalo. Luka Mesec mi očita, da eni od njihovih poslank ni delovala glasovalna naprava in da sem jaz to spregledal. Po več mandatih nedela v parlamentu je Mesec pozabil, da se seje tudi snemajo," je svoj govor, ki ga je objavil na družbenem omrežju X, začel Stevanović in javnosti pokazal posnetek dogajanja na seji.

Na torkovi izredni seji DZ so poslanci s 34 glasovi za in 38 glasovi proti zavrnili dnevni red, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cubu in obvodnem financiranju strank, ki so ju proti SDS zahtevali v Svobodi, SD in Levici. Med tistimi, ki niso glasovali, je bila poleg predsednika SD Matjaža Hana in predsednika Svobode Roberta Goloba tudi poslanka Levice Tina Brecelj. 

Sokordinator Levice Luka Mesec je predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću očital, da glasovalna naprava Brecelj ni delovala in da je on to spregledal. Stevanović je v govoru, ki ga je objavil na družbenem omrežju X, ostro zavrnil Meščeve očitke in javnosti pokazal posnetek dogajanja na seji. 

Kaj so posnele kamere v DZ?

"Sklicujejo se, da poslanki Levice, to je Tina Brecelj, gospa v zelenem, ni delovala glasovalna naprava. V trenutku ji Mesec pokaže, naj ne glasuje, da imajo njihovi poslanci Vrečko, Šega, Mesec in Sukič roko na glasovalni napravi, razen gospa v zelenem, ki ji je bilo odrejeno, naj ne glasuje, da bi potem lahko lagali, da ji ni delovala glasovalna naprava," je dogajanje opisal Stevanović. 

V nadaljevanju pokaže tudi posnetek, iz katerega je jasno razvidno, da je poslance pred glasovanjem dvakrat pozval, naj preverijo svoje glasovalne naprave. "Strokovne službe so preverile delovanje vseh glasovalnih naprav. Vse so delale pravilno, vse kartice so bile pravilno vložene," je poudaril predsednik DZ.

Odzval se je tudi na Meščev očitek, da prav on ni dopustil izredne seje. "Kako nisem dopustil seje, če sem jo jaz sklical," se sprašuje Stevanović. "Taka pokvarjenost v parlament ne sodi," je sklenil. 

Tudi poslanec Svobode Borut Sajovic je po izredni seji trdil, da njegova glasovalna naprava ni delovala. 

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