Zoran Stevanović in stranka Levica sta našla skupno točko

EU bi morala v primeru groženj s carinami po mnenju stranke Levica bolj odločno braniti svoje interese, medtem ko predsednik Resni.ce Zoran Stevanović pravi, da ne želi upoštevati nobenih odredb iz tujine. Na stališča preostalih strank glede zadnjih groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa z zvišanjem carin za uvoz iz EU STA še čaka.

Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da ima EU do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum z ZDA, o katerem sta se s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen dogovorila junija lani. V nasprotnem primeru je dodal, da se bodo carine žal takoj povzpele na precej višjo raven.

Levica: Namesto popuščanja ZDA se moramo postaviti na lastne noge

V Levici menijo, da bi morala EU v takšnih razmerah nastopiti odločno. Namesto popuščanja pritiskom ZDA se mora postaviti na lastne noge ter začeti dosledno braniti interese svojih prebivalcev, zaščititi delovna mesta in zagovarjati pravična pravila mednarodne trgovine, so zapisali v odgovoru za STA.

Prepričani so, da mora Evropa čim prej zmanjšati svojo gospodarsko, energetsko in politično odvisnost od ZDA ter okrepiti lastno strateško avtonomijo in odpornost. To pomeni tudi krepitev sodelovanja z drugimi deli sveta ter bolj razpršene gospodarske povezave, saj je prevelika odvisnost od ene velesile dolgoročno nevarna, so pojasnili.

Politika groženj s carinami in enostranskih pritiskov po mnenju Levice ne more biti temelj odnosov med partnericami. EU mora zato pokazati več politične samozavesti in enotnosti ter se znati postaviti v bran lastnim interesom.

Če bi prišlo do dejanskega zvišanja carin in nove zaostritve odnosov med EU in ZDA, pa bi bilo po mnenju Levice ključno zaščititi najbolj izpostavljene sektorje gospodarstva, delovna mesta in socialno varnost ljudi. Slovenija bi morala skupaj z drugimi evropskimi državami iskati alternativne gospodarske povezave, vlagati v večjo gospodarsko odpornost ter zmanjševati ranljivost evropskega gospodarstva zaradi geopolitičnih sporov velikih sil, so še zapisali.

Prvak Resni.ce: Ne bomo upoštevali nobenih odredb iz tujine

Stevanović je na vprašanje, kako bi se morali v EU in Sloveniji odzvati na najnovejše Trumpove grožnje, danes v DZ kot predsednik stranke Resni.ca spomnil, da so vedno nagnjeni k suverenizmu in ne želijo upoštevati nobenih odredb iz tujine. "Kot predsednik DZ pa nisem kreator zunanje politike in upam, da bo do takšnih pomembnih odločitev ustanovljena vlada, ki bo lahko o takih stvareh govorila," je dodal.

Zoran Stevanović je že dolgo pred prihodom v državni zbor zagovarjal večjo suverenost Slovenije. Foto: Ana Kovač

Na stališča preostalih strank, ki so se uvrstile v DZ, STA še čaka. Večina pa je v soočenju pred parlamentarnimi volitvami 22. marca menila, da mora Slovenija do ZDA pod predsednikom Trumpom voditi pragmatično politiko. Strinjale so se, da mora Slovenija tudi v času, ko se spreminja svetovni red, vztrajati pri multilateralizmu in spoštovanju mednarodnega prava. Izpostavljale so nujnost krepitve globalne vloge EU, več se jih je v aktualnih razmerah zavzelo za krepitev sodelovanja evropskih držav in drugih podobno mislečih držav sveta, kot je Kanada.