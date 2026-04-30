Zobozdravniki: od julija bo to drugače

Od julija bodo bele zalivke v javnem zdravstvu na voljo brez doplačila za vse prebivalce, ne glede na starost, vendar le, kadar jih pacient potrebuje na novo. To pomeni pomembno razširitev pravic, saj so bile doslej brezplačne predvsem za mlajše, nosečnice in v določenih primerih.

Drugače je pri menjavi obstoječih amalgamskih (sivih) zalivk, piše Dnevnik. Teh ne bo mogoče zamenjati zgolj zaradi starosti ali estetskih razlogov. Do brezplačne zamenjave bodo pacienti upravičeni šele, ko zalivka ne bo več funkcionalna, na primer, če otežuje žvečenje, se ne prilega več ali povzroča bolečino. O tem bo presojal zobozdravnik.

Če bo posameznik želel zamenjati še vedno ustrezno amalgamsko zalivko z belo, bo moral strošek kriti sam, ne glede na to, koliko je stara.

Zakaj spremembe?

Spremembe so del postopnega opuščanja amalgama, ki sledi mednarodnim zavezam za zmanjšanje uporabe živega srebra. Slovenija je pri tem nekoliko zaostajala za evropskimi načrti, predvsem zaradi finančnih in kadrovskih omejitev v javnem zobozdravstvu.

Za uresničitev novosti bo treba okrepiti sistem: predvidenih je dodatnih 40 zobozdravstvenih timov za odrasle ter več milijonov evrov dodatnih sredstev v prihodnjih letih, so pojasnili na ZZZS.