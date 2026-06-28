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Avtor:
R. K.

Nedelja,
28. 6. 2026,
21.02

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

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Natisni članek
požar gasilci

Nedelja, 28. 6. 2026, 21.02

1 ura, 23 minut

Znova zagorelo na območju Ortneka, v zraku airtractorji

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22
Air Tractor | Foto Gasilska zveza Ribnica/Facebook

Foto: Gasilska zveza Ribnica/Facebook

Danes je znova zagorelo na območju petkovega gozdnega požara v Ortneku. Na kraju posredujejo štiri gasilska društva, gašenje pa izvajajo tudi štirje airtractorji, je sporočila Gasilska zveza Ribnica.

Gasilci že drugič danes posredujejo na območju v Ortneku, kjer je zagorelo že v petek, ko je ogenj zajel približno dva hektarja gozda. 

Požar sta danes opazila mimoleteča airtractorja, ki sta območje tudi zalila. Trenutno gašenje izvajajo štirje airtractorji, na kraju posredujejo štiri gasilska društva, pri pregledu območja pa sodeluje tudi dron, je sporočila Gasilska zveza Ribnica. 

Na terenu so gasilci PGD Velike Poljane in Sv. Gregor. Na pomoč s cisterno so odšli tudi gasilci iz Ribnice in Sodražice, so na svoji Facebook strani sporočili iz Gasilske enote Ribnica. Občane ob tem obveščajo, da se območju ne približujejo, prav tako naj ne uporabljajo dronov, saj območje preletavajo letala

V dneh, ko so temperature izredno visoke, gasilci ljudi pozivajo, naj ne kurijo ognja v naravi, tudi če uradna prepoved kurjenja ni razglašena. Prav tako pozivajo, da ne odmetavate cigaretnih ogorkov in ne parkirate vozil v visoki suhi travi.

požar gasilci
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