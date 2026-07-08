Sreda, 8. 7. 2026, 13.55
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Znano, zakaj je nastal velik požar pri Slovenski Bistrici
Policisti so pri ogledu kraja požara, ki je v torek pri Slovenski Bistrici uničil več kot tri hektarje gozda, našli kurišče in v njem zoglenela drva. Kot so danes sporočili s PU Maribor, obravnavajo kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do pet let zapora. Pohodniške poti v okolici so znova odprte. Za območje celotne države sicer še vedno velja velika požarna ogroženost.
Pri intervenciji ni bil nihče poškodovan, materialna škoda pa po nestrokovni oceni znaša okoli pet tisoč evrov, so v današnjem sporočilu za javnost še zapisali na Policijski upravi (PU) Maribor.
Gozdni požar je bil na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri Rimskem kamnolomu v Bistriškem vintgarju. Izkopanine Ančnikovega gradišča po navedbah PU Maribor niso bile ogrožene, so pa sotesko v torek začasno zaprli za obiskovalce.
Zgorelo okoli 3,5 hektarja gozda
Policisti so z ogledom kraja požara in zbiranjem obvestil ugotovili, da je na strmem pobočju zgorelo okoli 3,5 hektarja gozda. Pri ogledu kraja so našli tudi kurišče s premerom okoli enega metra in v njem zoglenela drva, kar bi lahko nakazovalo mogoč vzrok požara.
Župan Slovenske Bistrice Ivan Žagar je že v torek pozval občane k odgovornemu ravnanju v naravi. Kot je poudaril, je teren zaradi daljšega obdobja brez padavin močno izsušen, zato je nevarnost za nastanek požarov velika, njihovo obvladovanje na zahtevnih terenih pa izjemno oteženo.
Sodeloval helikopter, odvrgel 25 tisoč litrov vode
Gasilcem je še isti dan uspelo požar omejiti in pogasiti. Pri gašenju je pomagal helikopter Slovenske vojske, ki je opravil 22 ciklov in odvrgel 25 tisoč litrov vode.
Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja.
Zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v vsaj naslednjih desetih dnevih uprava za zaščito in reševanje z 8. julijem 2026 na območju celotne države razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja.
V obdobju, ko velja razglas, je v naravnem okolju prepovedano požigati, odmetavati goreče ali druge predmete in snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti, kuriti kresove, izvajati ognjemete in zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.
Če se v naravnem okolju kljub temu zgodi požar oziroma če ga opazite, ga skušajte pogasiti in pokličite na telefonsko številko za klic v sili 112.