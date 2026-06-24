Znano je, koliko zasluži Stevanović in kako visoko nadomestilo prejema Klakočar Zupančič

Plače novih poslank in poslancev so zaradi reforme o funkcionarskih plačah, ki jo je uzakonila vlada Roberta Goloba, za od 11 do 13 odstotkov višje od prejšnjega sklica, do leta 2028 pa sledijo še trije dvigi, piše Večer. Najvišjo plačo prejema predsednik DZ Zoran Stevanović, ki je v najvišjem plačnem razredu in je za maj prejel 7343,43 evra bruto osnovne plače. Najvišje poslansko nadomestilo pa prejema nekdanja predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, in sicer 5453,05 evra bruto. Za nadomestilo je zaprosila potem, ko se ji ni uspelo prebiti v parlament, do denarja pa je upravičena največ pol leta.

Po poročanju Večera bo že z junijem letos najnižja osnovna plača poslanca z začetnim plačnim razredom znašala dobrih 4.900 evrov bruto, najvišja pa okoli 6.340 evrov bruto. Zaradi reforme o funkcionarskih plačah, ki jo je uzakonila vlada Roberta Goloba, naj bi do leta 2028 sledili še trije dvigi plač, kar pomeni, da bi se začetna plača povišala na 6.430 evrov bruto, najvišja pa na 7.900 evrov bruto.

Stevanoviću najvišja plača, Klakočar Zupančič najvišje nadomestilo

Predsednik DZ Zoran Stevanović (Resni.ca), ki je v najvišjem plačnem razredu, je za maj prejel 7.343,43 evra bruto osnovne plače. Za primerjavo: nekdanja predsednica Urška Klakočar Zupančič je za marec, zadnji mesec prejšnjega parlamentarnega sklica, prejela 6.531,67 evra osnovne bruto plače. Ker se ji na volitvah ni uspelo prebiti v parlament, je zaprosila za poslansko nadomestilo, ki znaša 5453,05 evra bruto. Ker je bila poslanka le en mandat, je do nadomestila upravičena največ pol leta.

Kučanu poseben predsedniški dodatek

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je za maj prejela 7.545,53 evra bruto plače, kar po izračunu Večera znese 4.327,20 evra neto. Robert Golob je maja prejel zadnjo plačo v vlogi predsednika vlade v višini 6.872,40 evra bruto. Novi premier Janez Janša je zadnjo poslansko plačo prejel marca, znašala je 4.682,77 evra bruto.

Kot poroča Spletni časopis, posebno nadomestilo prejema Milan Kučan. Za mesec maj 2026 je dobil 1.526 evrov bruto oziroma 1.145 evrov neto predsedniškega dodatka, so za omenjeni medij pojasnili na uradu predsednice republike.

Kaj pa poslanci?

Novi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je še kot poslanec maja prejel plačo v višini 4.919,56 evra bruto, ministrski stolček pa mu bo prinesel še višjo plačo. Zdajšnji minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je v prejšnjem sklicu prejel 5.988,04 bruto osnovne poslanske plače.

Vodja takrat največje poslanske skupine Svoboda, zdaj podpredsednica parlamenta Nataša Avšič Bogovič, je za maj prejela 6.313 evrov bruto plače, vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec pa 6.601,12 evra bruto. Plača vodje poslanske skupine Resni.ca Katje Kokot za maj znaša 5.861,25 evra bruto. Poslanec Resni.ce Boris Mijič, ki je delavcem in državi dolžan več deset tisoč evrov, v poslanski klopi prejme 4.820,15 evra bruto na mesec.

Kot navaja Večer, je z junijem letos najnižja osnovna plača poslanca brez dodatkov in z začetnim plačnim razredom znašala dobrih 4.900 evrov bruto, najvišja pa okoli 6.340 evrov bruto, do leta 2028 pa naj bi se pri poslancih z začetnim plačilnim razredom povečala do 6.430 evrov bruto oziroma 7.900 evrov za poslanca z najvišjim plačnim razredom, kamor sodi vsakokratni šef parlamenta.

19 nekdanjih poslancev prejema nadomestila

Devetnajst nekdanjih poslancev prejema nadomestilo v višini 80 odstotkov zadnje bruto plače. Njihova nadomestila se gibljejo med 3.400 in 4.500 evrov bruto. Med njimi najvišje nadomestilo prejema nekdanja predsednica DZ Klakočar Zupančič.

Po poročanju Večera je pri junijskem izplačilu za maj šlo 439.652,60 evra, za nadomestila pa 72.972,78 evra.