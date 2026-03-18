Sreda,
18. 3. 2026,
11.22

predčasno glasovanje Državna volilna komisija glasovanje Volitve 2026

Sreda, 18. 3. 2026, 11.22

2 minuti

Znano je, koliko volivcev je glasovalo na prvi dan predčasnega glasovanja

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je prvi dan predčasnega glasovanja, v torek, 17. 3., na volitvah v državni zbor 2026 udeležilo 24.559 volivk in volivcev oziroma 1,4 odstotka od skupaj 1.695.196 volilnih upravičencev na dan 6. marec 2026, so sporočili z Državne volilne komisije.

Na parlamentarnih volitvah leta 2022 se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 35.754 volivcev oziroma 2,1 odstotka vseh volilnih upravičencev. Na predčasnih volitvah v državni zbor leta 2018 pa je prvi dan predčasnega glasovanja volilo 11.713 volivcev oziroma 0,68 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Leta 2022 je drugi dan predčasnega glasovanja svoj glas izmed 1.695.766 volilnih upravičencev oddalo 48.455 volivcev oz 2,86 odstotka, tretji dan pa 45.941 volivcev oz. 2,7 odstotka volivcev. Skupaj je tako leta 2022 predčasno glasovalo 130.151 volivcev oz. 7,7 odstotka volilnih upravičencev.

Na parlamentarnih volitvah leta 2018 pa se je izmed 1.712.667 volilnih upravičencev drugega dne predčasnega glasovanja udeležilo 20.588 volivcev oz. 1,2 odstotka, tretji dan pa 20.857 volivcev oz. 1,22 odstotka. Skupaj je tako na predčasnem glasovanju leta 2018 svoj glas oddalo 53.158 volivcev oz. 3,1 odstotka volilnih upravičencev, so še sporočili z DVK.

