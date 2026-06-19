Potem ko je Mestna občina Ljubljana pred dobrima dvema tednoma začela prenovo Miklošičeve ceste, začasna ureditev povzroča nekaj zmede tako med kolesarji kot vozniki.

Prve nejasnosti so se pojavile takoj po tem, ko je Mestna občina Ljubljana (MOL) začela poslikavo cestišča. Rdeči krogi vzdolž celotne Miklošičeve ceste so pri marsikaterem občanu povzročili negodovanje, čeprav je MOL že v prvih sporočilih za javnost in na družbenih omrežjih sporočila, da gre za začasno ureditev.

Kako bo videti končna podoba, si lahko pogledate tukaj.

A kljub temu ostaja odprtih nekaj vprašanj, ki smo jih naslovili na MOL. Med njimi to, kaj je pravzaprav pomen trenutne, začasne ureditve.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Spremljali bodo mnenje javnosti in nato določili končno ureditev

Po njihovih besedah gre za "pristop tako imenovanega taktičnega urbanizma oz. začasne ureditve, ki temelji na kratkotrajnih, razmeroma enostavnih in cenovno sprejemljivejših prostorskih posegih", so razložili. Dodali so: "Cilj je s kratkoročnimi ukrepi spodbuditi dolgoročne spremembe in izboljšati kakovost javnega prostora ter spodbujanje trajnostne mobilnosti. Primer uspešne spremembe s tovrstnim pristopom je prenova osrednjega dela Slovenske ceste."

Trenutna preureditev z rdečimi krogi je torej začasna, da se "v prostoru preizkusi drugačno rabo prostora", pravijo. Ta bo trajala približno dve leti, nato pa bi se, tako zatrjujejo na MOL, "lahko lotili trajne, celovite preureditve prostora, če bodo takrat gradbena dela na javni infrastrukturi na območju okoli Potniškega centra Ljubljana že končana".

Medtem bodo spremljali pobude in mnenja javnosti ter se nato odločili, ali bo potrebna sprememba ureditve.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Miklošičeva cesta je postala kolesarska ulica

Ker je bila Miklošičeva cesta doslej podrejena motornemu prometu, želijo spremeniti tudi to, so nam pojasnili pri MOL. "Z novimi rešitvami želimo dati prednost kolesarjem, pešcem, osebam z oviranostmi in drugim ranljivejšim udeležencem v prometu."

S temi spremembami želijo omejiti motorni promet in poskrbeti, da bo cesta bolj prijazna do najranljivejših udeležencev v prometu in zanje tudi varna. Obljubljajo, da bodo s tem izboljšali tudi razmere za tamkajšnje stanovalce, zaposlene v poslovnih objektih in obiskovalce prostora, ter spodbudili socialne funkcije prostora.

A čeprav je Miklošičeva cesta zdaj v prvi vrsti kolesarska ulica, to ne pomeni, da omejuje dostop motornim vozilom, so poudarili. "Ureditev pomeni le, da imajo kolesarji prednost pred motornimi vozili." Tako bo na primer po dokončani prenovi do parkirne hiše Trdinova še vedno mogoče dostopati tako kot do zdaj.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Dodali so klopi, stojala za kolesa in drevesa

Talna poslikava oz. prometna signalizacija na območju je večinoma že končana, ta teden so dodali klopi, stojala za kolesa in zasadili dodatne zelene otoke. Zarisali so tudi nove talne oznake za kolesarje, ki zdaj jasno označujejo, da se lahko vozijo po sredini ceste.

Ob straneh cestišča in pri prehodih za pešce so zarisali tudi bele kroge, s katerimi želijo dodatno opozoriti voznike in druge uporabnike voznih površin na prehod za pešce. "S tem so vozniki, kolesarji in uporabniki skirojev bolj pozorni na dogajanje na prehodu za pešce, kar izboljšuje prometno varnost," so razložili.

Še vedno pa ostaja odprto vprašanje, čemu so se lotili porisave rdečih krogov, če ti pri načrtovani končni ureditvi ne bodo vključeni? Na to vprašanje nam MOL ni podal odgovora, prav tako ne na vprašanje, ali imajo kakšen poseben pomen.