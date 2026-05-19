K. M.

19. 5. 2026,
16.42

Zmago Jelinčič bo kandidiral za župana Kopra

Zmago Jelinčič Plemeniti | Zmago Jelinčič je v Kopru prijavil stalno prebivališče, ker bo kandidiral za župana. | Foto STA

Zmago Jelinčič je v Kopru prijavil stalno prebivališče, ker bo kandidiral za župana.

Prvak SNS Zmago Jelinčič, ki se je preselil na Obalo, je napovedal, da bo kandidiral za župana Kopra, poroča Reporter. Medtem vilo v Ljubljani še vedno prodaja.

Za Reporter je Jelinčič povedal: "Delno sem v Ljubljani, delno v Kopru. V Ljubljani imam začasno bivališče, v Kopru pa stalno. Tam sem se prijavil, ker nameravam kandidirati za župana Kopra." 

Zanikal je govorice, da mu bodo vilo na Bleiweisovi v Ljubljani porušili. Za Reporter je povedal, da jo še vedno prodaja, trenutno za dva milijona in pol. V vili so sicer še vedno prostori SNS, Jelinčič pa jo vodi od ustanovitve leta 1991.

