Prvak SNS Zmago Jelinčič, ki se je preselil na Obalo, je napovedal, da bo kandidiral za župana Kopra, poroča Reporter. Medtem vilo v Ljubljani še vedno prodaja.

Za Reporter je Jelinčič povedal: "Delno sem v Ljubljani, delno v Kopru. V Ljubljani imam začasno bivališče, v Kopru pa stalno. Tam sem se prijavil, ker nameravam kandidirati za župana Kopra."

Zanikal je govorice, da mu bodo vilo na Bleiweisovi v Ljubljani porušili. Za Reporter je povedal, da jo še vedno prodaja, trenutno za dva milijona in pol. V vili so sicer še vedno prostori SNS, Jelinčič pa jo vodi od ustanovitve leta 1991.