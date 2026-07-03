Žiga Debeljak končuje vodenje SDH

Žiga Debeljak s 30. septembrom sporazumno končuje vodenje Slovenskega državnega holdinga (SDH), odpravnini se je odrekel, so sporočili iz združenja. Sporazumno prenehanje njegovega mandata in delovnega razmerja je na današnji seji potrdil nadzorni svet.

Nadzorni svet je ob tem nemudoma začel z aktivnostmi za izbor novega predsednika uprave in je že danes na spletni strani družbe objavil razpis skladno z ZSDH-1. Rok za prijavo zainteresiranih kandidatov je 31. julij. Imenovanje bo izvedeno do poteka mandata trenutnemu predsedniku uprave. Po njihovih navedbah bo sedanja uprava v sestavi Žiga Debeljak in Janez Tomšič v skladu z letnim načrtom upravljanja zagotovila normalno delovanje družbe in izvajanje vseh njenih aktivnosti.

"V imenu nadzornega sveta se Žigi Debeljaku zahvaljujem za uspešno vodenje družbe in upravljanje naložb v obdobju izrazitih zunanjih izzivov, od energetske krize do povečane gospodarske in geopolitične negotovosti. Za nadzorni svet ostaja prednostna naloga stabilno delovanje družbe," je ob napovedanem koncu njegovega mandata poudarila predsednica nadzornega sveta SDH Suzana Bolčič Agostini.

Janševa vlada načrtuje ukinitev SDH

Nadzorni svet SDH je Debeljaku nov štiriletni mandat na čelu holdinga, ki ga bo nastopil 1. septembra letos in po enem mesecu na lastno pobudo končal predčasno, po izvedenem razpisu potrdil že novembra lani, kar je sprožilo kritike dela politike. Pomisleki so leteli predvsem na račun dejstva, da je bil Debeljaku nov mandat na čelu SDH podeljen slabo leto pred iztekom aktualnega mandata, navaja STA.

Z načinom, kako se je vodil postopek imenovanja predsednika uprave SDH, se denimo niso strinjali v tedaj koalicijski SD, češ da se je pri imenovanju hitelo. Na lansko novico, da bo Debeljak septembra nastopil nov mandat na čelu SDH, se je odzval tudi predsednik SDS Janez Janša, zdaj predsednik vlade. "Ne bo," je takrat na kratko zapisal na omrežju X.

Janševa vlada načrtuje ukinitev SDH. Snuje zakon o nacionalnem demografskem skladu, osnutek naj bi že vložila v medresorsko usklajevanje. Nanj želi s trenutnih upravljavcev – poleg SDH še Kapitalska družba, Družba za svetovanje in upravljanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Nepremičninski sklad PIZ in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - prenesti državne naložbe.

Ustanovitev demografskega sklada je bil eden od predvolilnih načrtov največje vladne stranke SDS in je tudi del koalicijske pogodbe med SDS, trojčkom NSi, SLS in Fokus ter Demokrati.