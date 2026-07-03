Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Petek,
3. 7. 2026,
13.40

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Žiga Debeljak SDH odpravnina

Petek, 3. 7. 2026, 13.40

1 minuta

Žiga Debeljak končuje vodenje SDH

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Žiga Debeljak | Žiga Debeljak je SDH vodil od septembra 2022. | Foto STA

Žiga Debeljak je SDH vodil od septembra 2022.

Foto: STA

Žiga Debeljak s 30. septembrom sporazumno končuje vodenje Slovenskega državnega holdinga (SDH), odpravnini se je odrekel, so sporočili iz združenja. Sporazumno prenehanje njegovega mandata in delovnega razmerja je na današnji seji potrdil nadzorni svet.

Nadzorni svet je ob tem nemudoma začel z aktivnostmi za izbor novega predsednika uprave in je že danes na spletni strani družbe objavil razpis skladno z ZSDH-1. Rok za prijavo zainteresiranih kandidatov je 31. julij. Imenovanje bo izvedeno do poteka mandata trenutnemu predsedniku uprave. Po njihovih navedbah bo sedanja uprava v sestavi Žiga Debeljak in Janez Tomšič v skladu z letnim načrtom upravljanja zagotovila normalno delovanje družbe in izvajanje vseh njenih aktivnosti.

"V imenu nadzornega sveta se Žigi Debeljaku zahvaljujem za uspešno vodenje družbe in upravljanje naložb v obdobju izrazitih zunanjih izzivov, od energetske krize do povečane gospodarske in geopolitične negotovosti. Za nadzorni svet ostaja prednostna naloga stabilno delovanje družbe," je ob napovedanem koncu njegovega mandata poudarila predsednica nadzornega sveta SDH Suzana Bolčič Agostini.

Janševa vlada načrtuje ukinitev SDH

Nadzorni svet SDH je Debeljaku nov štiriletni mandat na čelu holdinga, ki ga bo nastopil 1. septembra letos in po enem mesecu na lastno pobudo končal predčasno, po izvedenem razpisu potrdil že novembra lani, kar je sprožilo kritike dela politike. Pomisleki so leteli predvsem na račun dejstva, da je bil Debeljaku nov mandat na čelu SDH podeljen slabo leto pred iztekom aktualnega mandata, navaja STA.

Z načinom, kako se je vodil postopek imenovanja predsednika uprave SDH, se denimo niso strinjali v tedaj koalicijski SD, češ da se je pri imenovanju hitelo. Na lansko novico, da bo Debeljak septembra nastopil nov mandat na čelu SDH, se je odzval tudi predsednik SDS Janez Janša, zdaj predsednik vlade. "Ne bo," je takrat na kratko zapisal na omrežju X.

Janševa vlada načrtuje ukinitev SDH. Snuje zakon o nacionalnem demografskem skladu, osnutek naj bi že vložila v medresorsko usklajevanje. Nanj želi s trenutnih upravljavcev – poleg SDH še Kapitalska družba, Družba za svetovanje in upravljanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Nepremičninski sklad PIZ in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - prenesti državne naložbe. 

Ustanovitev demografskega sklada je bil eden od predvolilnih načrtov največje vladne stranke SDS in je tudi del koalicijske pogodbe med SDS, trojčkom NSi, SLS in Fokus ter Demokrati.

Računsko sodišče
Novice Računsko sodišče: SDH delno učinkovit pri postopkih za imenovanje nadzornikov, a jih je že izboljšal
Petrol
Novice Petrol zavrnil skupščinske predloge SDH o posebnih revizijah
Tiskovna konferenca družbe Petrol. Sašo Berger
Novice SDH za niz posebnih revizij poslovanja Petrola
Žiga Debeljak SDH odpravnina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.