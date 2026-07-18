Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sobota,
18. 7. 2026,
8.23

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31

Natisni članek

Natisni članek
prometna nesreča Generalna policijska uprava Ljubljana

Sobota, 18. 7. 2026, 8.23

1 ura, 11 minut

Zgodila se je tragedija: v trčenju umrl 63-letni motorist

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31
Prometna nesreča, motorist | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V petek popoldne se je v naselju Mezgovci ob Pesnici zgodila prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 63-letni voznik kolesa z motorjem, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

63-letni voznik se je nepravilno vključeval v promet, pri tem pa je vanj kljub umikanju trčila 20-letna voznica osebnega avtomobila. Voznik kolesa z motorjem se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je kasneje v UKC Maribor umrl. Voznica osebnega avtomobila je bila v trčenju lažje poškodovana.

Alojz Podvršek
Novice Policija prosi za pomoč: ste videli 68-letnega Alojza?
bazen
Novice Otroška zabava na Štajerskem se je končala s policijo: "Kam smo prišli?"
Jadralni padalec, nesreča
Novice Padalec po skoku naletel na težave s padalom in umrl
prometna nesreča Generalna policijska uprava Ljubljana
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.