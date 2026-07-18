Zgodila se je tragedija: v trčenju umrl 63-letni motorist

V petek popoldne se je v naselju Mezgovci ob Pesnici zgodila prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 63-letni voznik kolesa z motorjem, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

63-letni voznik se je nepravilno vključeval v promet, pri tem pa je vanj kljub umikanju trčila 20-letna voznica osebnega avtomobila. Voznik kolesa z motorjem se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je kasneje v UKC Maribor umrl. Voznica osebnega avtomobila je bila v trčenju lažje poškodovana.