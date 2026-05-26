Zgodba s srečnim koncem: gasilci in lovci pomagali srni in njenima mladičkoma

Gasilci PGD Tržič so skupaj z lovci iz Lovske družine Tržič pomagali mami srni, ki je skupaj s svojima mladičkoma zdrsnila v prepad in se pri tem ujela v ograjo. Zgodba se je končala srečno, mladička so rešili in ju prenesli na varno lokacijo, so na družbenem omrežju Facebook sporočili iz PGD Tržič.