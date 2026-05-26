Torek, 26. 5. 2026, 7.08
Zgodba s srečnim koncem: gasilci in lovci pomagali srni in njenima mladičkoma
Gasilci PGD Tržič so skupaj z lovci iz Lovske družine Tržič pomagali mami srni, ki je skupaj s svojima mladičkoma zdrsnila v prepad in se pri tem ujela v ograjo. Zgodba se je končala srečno, mladička so rešili in ju prenesli na varno lokacijo, so na družbenem omrežju Facebook sporočili iz PGD Tržič.
Medtem ko je mami srni uspelo pobegniti iz prepada, sta mladička ostala ujeta v njem. Gasilci PGD Tržič in lovci iz Lovske družine Tržič so jima priskočili na pomoč in ju previdno rešili ter prenesli na varno lokacijo.