28-letno Emo Cindro Kostelec marsikdo pozna kot zdravnico z Instagrama, ki medicino razlaga na nekoliko drugačen, celo zabaven način. O zdravju in človeškem telesu govori z žarom v očeh, kar je zagotovo eden od razlogov, da jo z zanimanjem spremlja več kot 23 tisoč ljudi. V intervjuju za Siol.net je bodoča družinska zdravnica spregovorila o projektu Med Zdravje, ki ga ustvarja skupaj z možem, o tem, zakaj se je odločila svoje življenje posvetiti medicini, in o tem, da je izbrala specializacijo, za katero med medicinci ni veliko zanimanja.

Naša tokratna sogovornica je Ema Cindro Kostelec, ki je januarja letos zaključila študij medicine in pridobila naziv doktorica medicine. Da želi pomagati ljudem, je spoznala na prehodu iz osnovne v srednjo šolo in od takrat naprej ni nikoli razmišljala o drugačni poklicni poti.

"Zdi se mi, da me je medicina poklicala zato, ker sem imela kot otrok zelo hud atopijski dermatitis in bila večkrat tudi hospitalizirana. Standardna medicina mi je sicer pomagala tako, da so mi predpisali kreme, ki so mi pomagale, ni pa naslavljala vzroka težave. Mene pa je zanimalo, zakaj se to dogaja in kaj lahko naredim, da bom bolje," pojasni sogovornica. Foto: Osebni arhiv Ema Cindro Kostelec

Lepi spomini na študentska leta

Kljub zahtevnemu študiju ima Ema lepe spomine na študentska leta. Potem ko je naredila prve tri letnike, se je odločila, da bo pavzirala, načrtovano eno leto pavze pa se je na koncu razvleklo na tri leta. V tistem času je živela na Novi Zelandiji, po vrnitvi v Slovenijo pa je nadaljevala s študijem in končala še tri letnike. "Razlika med prvo in drugo polovico mojega študija je velika. Prva tri leta sem bila pod stresom, izpitov me je bilo na smrt strah, v drugi polovici pa je bilo povsem drugače. Verjetno tudi zaradi izkušenj in tega, da sem na življenje začela gledati drugače. Zadnja tri leta študija so bila super in sama imam zelo lepe spomine nanj," z nasmehom na obrazu pripoveduje sogovornica.

Ema danes še ni zdravnica, ker še ni pridobila zdravniške licence. Kot sama pravi, je zdaj na absolventskem dopustu, nato pa jo čakata še pripravništvo in specializacija. "Pripravništvo traja pol leta in v tem času krožiš po vseh oddelkih v bolnišnici. To je zaposlitev, za katero si plačan, ampak si še vedno v procesu učenja. Nato sledi strokovni izpit. To je največji izpit, ki obsega vso medicinsko znanje, ki ga mora zdravnik imeti. Šele potem dobiš licenco in si dejansko zdravnik, nisi pa še specialist. Če takrat še ne veš, kaj bi specializiral, lahko delaš kot sobni zdravnik. Slej ko prej pa se vsak odloči za specializacijo, ki traja od štiri do šest let, odvisno od tega, kaj izbereš. Nato je na vrsti še specialistični izpit in potem zares končaš. Tudi specializacija je služba, za katero si plačan, krožiš po oddelkih v bolnišnici in imaš svoje paciente," opiše sogovornica.

"Študij medicine ni tako grozen, kot se pogosto govori. Snovi je veliko, zato potrebuješ »zicleder«, da vztrajno sediš in delaš. Ni pa tako težek, saj nadgrajuješ znanje, ki si ga osvajal v prejšnjih letnikih. Seveda pa te mora to tudi zanimati." Foto: Gaja Hanuna

Rada ima ljudi in holističen pristop k zdravljenju

Sama se je odločila za specializacijo družinske medicine, ki med študenti ne velja za najbolj zaželeno specializacijo. "Že od nekdaj me je zanimala družinska medicina. Rada imam ljudi in všeč mi je, da človeka poznam na dolgi rok in da lahko z njim zgradim odnos. Po mojem mnenju je družinska medicina najbolj celostno področje medicine, saj zajema široko medicinsko znanje, vendar ne tako podrobno kot posamezne specializacije. To je edino področje v medicini, kjer je potrebno znanje nevrologije, ortopedije, interne medicine, pa tudi malo kirurgije in tako dalje. Mene privlači ta celosten, holističen pristop k zdravljenju," razloži Ema. "Grozno je, da se to dogaja, in ne morem si predstavljati, v kakšni stiski se znajdejo ljudje, ki ostanejo brez osebnega zdravnika, predvsem starejši. Vsakdo, ki ima babico ali dedka, ve, da starejši pogosteje potrebujejo zdravniško pomoč." Foto: Gaja Hanuna

Pristojni že dlje časa opozarjajo, da je nizko zanimanje za družinsko medicino zaskrbljujoče. Že večkrat videni prizori, ko ljudje ure in ure čakajo pred zdravstvenimi ustanovami, da se bodo, če bodo imeli srečo, lahko vpisali k novemu izbranemu zdravniku, kažejo na kronično pomanjkanje družinskih zdravnikov v Sloveniji.

Zakaj družinska medicina ni "kul"?

"Zdi se mi, da se danes vse več mladih zdravnikov odloča za družinsko medicino, razumem pa, da ta v preteklosti morda ni bila med najbolj cenjenimi specializacijami. Pred leti družinska medicina namreč še ni bila samostojna specializacija in praktično vsak zdravnik je lahko postal družinski zdravnik. Kasneje so družinski zdravniki dobili več odgovornosti in širši obseg dela, zato je to področje postalo samostojna specializacija. Mogoče ta občutek, da družinska medicina ni tako 'kul' kot recimo kirurgija, vztraja še iz tistih časov. Izšolanih zdravnikov je dovolj, v katero specializacijo se usmerijo, pa je seveda odvisno od osebne želje," meni sogovornica.

Za spodbujanje zanimanja za družinsko medicino je bilo v zadnjih letih sicer uvedenih več sprememb, med drugim denarni dodatek za specializante družinske medicine, povečalo pa se je tudi število vpisnih mest na medicinski fakulteti s 150 na 240. "Ne vem, v kolikšni meri je to vplivalo na odločitve doktorjev medicine, a dejansko je prijav več kot v preteklosti. Marsikatera bolnišnica nudi tudi kadrovsko štipendijo z namenom, da se kasneje zaposliš pri njih," razloži sogovornica. "Zdi se mi, da bi bilo pri vpisu na medicino smiselno uvesti intervjuje, na katerih bi ocenjevali kandidate in presojali njihovo empatijo. V medicini večinoma delaš z ljudmi, čeprav obstajajo tudi področja, kot so raziskovalno delo, patologija in sodna medicina, kjer neposreden stik s pacienti ni prisoten." Foto: Gaja Hanuna Ker je Ema tri leta živela na Novi Zelandiji, kjer nimajo javnega zdravstva, dobro ve, kako pomembno je, da ga v Sloveniji imamo. "Enkrat se je zgodilo, da je prijatelj izgubil zavest, a nismo poklicali rešilca. Počakali smo, da se je zbudil in ga vprašali, ali je zavarovan. Ker ni bil, ni šel k zdravniku. Drugega prijatelja, ki se mu je razlil slepič, je na otok, kjer smo živeli, prišel iskat helikopter. Ker ni imel urejenega zdravstvenega zavarovanja, je stroške zdravljenja plačal sam. To so stvari, na katere sploh ne pomislimo, ker nam v Sloveniji preprosto pripadajo. Jaz sem zelo zadovoljna, da imamo javno zdravstvo, res pa je, da je sistem daleč od popolnega in obstaja še veliko prostora za izboljšave," je jasna bodoča družinska zdravnica.

Pred kamero govori o svoji največji ljubezni

Projekt Med Zdravje se je začel povsem spontano in tako se bo tudi nadaljeval. Foto: Gaja Hanuna Medicina v veliki meri zaznamuje Emino življenje, strast do te stroke pa z navdušenjem deli z drugimi. Prav zato sta se skupaj z možem lotila projekta Med Zdravje, kjer Ema lahko govori o svoji največji ljubezni – medicini. Medtem ko mož skrbi za tehnični del, ona stoji pred kamero in deli svoje znanje.

Pred tem sta snemala videoposnetke na temo nenasilne komunikacije, potem pa sta nekega dne posnela video, na katerem Ema opisuje svoj dan na faksu. Ker jima je bil izdelek všeč, dobro pa so ga sprejeli tudi njuni sledilci, sta se projekta pred dvema letoma lotila bolj resno.

"Vse se je zgodilo zelo naravno. Ničesar nisva pričakovala in presenetilo naju je, da se je vse odvilo tako hitro. Na začetku me je bilo strah, kaj si bodo ljudje mislili o meni, strah me je bilo grdih komentarjev in tega, da bom kaj narobe povedala. Veliko sem se morala naučiti, med drugim tudi o tem, kako stvari delujejo v skladu z zakonodajo ter kako nastopati in predajati znanje. Projekt je od mene oziroma od naju obeh zahteval in še vedno zahteva veliko osebne rasti, kar se mi zdi tudi ena najlepših stvari pri njem," pravi sogovornica.

Čeprav ji je bilo sprva neprijetno, če jo je kdo označil za vplivnico, se danes Ema Cindro Kostelec tega naziva ne brani. Foto: Gaja Hanuna

Motivirani smo šele takrat, ko je nekaj že narobe

Prvi objava je nastala 1. oktobra 2023 in od takrat se jih je nabralo že kar nekaj. Z videoposnetki je raslo tudi število sledilcev, danes jih je že več kot 23 tisoč. Ema pravi, da ljudi najbolj zanimajo ginekološke in bolj kontroverzne teme, povezane s tobakom in alkoholom, vendar to ni vedno pravilo.

"Pred kratkim sem objavila šestminutni video o trebušni maščobi. Z možem sva se pogovarjala, da je video predolg, a se je izkazalo, da temu ni tako in ima zelo dobro gledanost. To naju je presenetilo, kar kaže na to, da nikoli ne veš, kaj ljudi pritegne. Medtem opažam, da vsebine o preventivi ljudi ne zanimajo. Videoposnetki, na katerih govorim o preventivi, niso gledani, veliko več ogledov imajo tisti, kjer govorim o težavi, ki že obstaja. To je razumljivo. Po mojem mnenju je preventiva težka, ker je ne razumeš, dokler nimaš težav. Ljudje smo motivirani šele takrat, ko je nekaj že narobe. Kot družinski zdravnici bo prav to zame največji izziv, kako motivirati človeka in kako mu pomagati, da v sebi najde željo in voljo, da dela tisto, kar pripomore k izboljšanju življenjskega sloga. S tem se lahko izogne marsikateri bolezni in zdravilu," pravi Ema, ki ugotavlja, da se v zdravniških vrstah pomen tega vse bolj poudarja.

Včasih ne more verjeti, kaj vse se dogaja ljudem

Veliko idej za svoje vsebine je dobila že v času študija na fakulteti in ob prebiranju znanstvenih raziskav. Nanjo se s svojimi predlogi obračajo tudi sledilci in, kot pravi Ema, se je teh nabralo ogromno. "Ljudi zanima vse mogoče, od tega, zakaj ti začne teči iz nosa, ko ješ vročo juho, do kakšnih specifičnih bolezni. Včasih dobim kakšno vprašanje in ne morem verjeti, da se ljudem dogaja kaj takšnega. Dobila sem recimo sporočilo sledilca, da mu kri istočasno teče iz nosu in iz oči. To sem raziskala in dejansko se zelo majhnemu odstotku ljudi to res dogaja. Tudi jaz se stalno učim," pove sogovornica.

Tako kot se je projekt začel, se bo tudi nadaljeval – povsem spontano. "Zgodilo se bo tako, kot bo hotelo vesolje. Zagotovo bova nadaljevala, kako se bo vse skupaj razvijalo, pa ne morem povedati, ker še sama ne vem," v smehu pove sogovornica.

Ema Cindro Kostelec pravi, da je zdaj na absolventskem dopustu in počne stvari, za katere prej ni imela časa. Poleg ustvarjanja projekta Med Zdravje tudi predava, se ukvarja s športom in šiva. Foto: Gaja Hanuna