Sa. B.

Ponedeljek, 13. 4. 2026, 14.06

Ženska z ostrim predmetom poškodovala partnerja

Spor med partnerjema | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Kranjske policiste so v soboto okoli 3. ure ponoči obvestili o sporu med zunajzakonskima partnerjema, v katerem je 50-letna ženska z ostrim predmetom poškodovala 61-letnega partnerja. Poškodovanega moškega so z reševalnim vozilom prepeljali v ljubljanski klinični center, ženski pa so policisti na kraju odvzeli prostost, so sporočili s kranjske policijske uprave.

Spor se je zgodil v enem izmed stanovanj na območju kranjske mestne občine. Poškodovanemu je na kraju dogodka pomagalo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v UKC Ljubljana. Osumljeni ženski so na kraju dogodka odvzeli prostost in ji v času zbiranja obvestil odredili pridržanje. "V nadaljevanju smo bili obveščeni, da je bil moški lažje poškodovan," so sporočili s PU Kranj.

Policisti so opravili ogled kraja dejanja in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka ter vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

