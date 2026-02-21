Zeleni Slovenije in Stranka generacij izpostavili odgovorno politiko za vse generacije

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Zeleni Slovenije in Stranka generacij sta danes na skupni konvenciji na Vrhniki predstavili ključne programske poudarke ter kandidate za volitve v DZ. Predsednika strank Andrej Čuš in Vlado Dimovski sta poudarila, da povezovanje temelji na trajnostnem razvoju, medgeneracijskem sodelovanju in odgovornem upravljanju države, so sporočili iz strank.

Na listi sta tudi predsednik Zelenih Slovenije Andrej Čuš, ki kandidira v ptujskih volilnih okrajih, in predsednik Stranke generacij Vlado Dimovski, ki kandidira v Ljubljani v volilnih okrajih Center in Šiška 1, so v stranki pojasnili za STA.

Kot so zapisali v sporočilu po konvenciji, je po Čuševih besedah čas za zrelo politiko, spoštovanje in sodelovanje. "Slovenija potrebuje jasen premik od razdeljenosti k povezovanju. Politiko gradimo od spodaj navzgor z več kot 4000 člani in 120 občinskimi odbori po vsej državi. Naša moč je teren, ljudje in konkretne rešitve, ne prazne obljube," je dejal Čuš.

Mladi po njegovih besedah še vedno čakajo na obljubljena stanovanja, delovno aktivni komaj dohajajo stroške življenja, podjetniki in zdravniki namesto partnerstva doživljajo nezaupanje države. Upokojenci čakajo na zdravstvene storitve, podeželje nazaduje, infrastruktura in energetika ostajata podhranjeni, je naštel. "Zeleno politiko razumemo kot varovanje vode, zemlje in zraka, ne kot priložnost za privilegirane projekte. Potrebujemo odgovorno upravljanje, vlaganja v omrežja, zdravstvo in regionalni razvoj," je dodal Čuš.

Medgeneracijska povezanost in medgeneracijska solidarnost

Glavna točka programa skupne liste Zelenih Slovenije in Stranke generacij je medgeneracijska povezanost in medgeneracijska solidarnost, je povedal Dimovski. Med ključnimi poudarki je navedel varnost, optimizacijo davkov, socialni sistem, ki bo državljanom omogočil dolgoročno podporo.

"Naša vizija je medgeneracijska pogodba, ki jo jasno opredeljujemo v skupnem Zeleno-modrem programu. Mladi potrebujejo priložnosti, dostojna delovna mesta in dostopna stanovanja. Srednja generacija potrebuje stabilno poslovno okolje in pravičen davčni sistem. Starejši potrebujejo varnost, dostojne pokojnine in spoštovanje. To ni konflikt interesov - to je skupni projekt," je izpostavil Dimovski.

Na konvenciji so se predstavili tudi nekateri vidnejši kandidati skupne liste, strokovnjakinja na področju varovanja okolja Nada Pavšer, finančni analitik Jože Lenart in generalni sekretar Zelenih Slovenije Nejc Škof.

Stranka generacij je leta 2025 nastala z združitvijo strank DeSUS in Dobra država. Februarja 2026 sta se s stranko Zeleni Slovenije, ki je bila ustanovljena leta 1989, odločili za skupen nastop na volitvah. Za Stranko generacij so to prve državnozborske volitve
Ne spreglejte
