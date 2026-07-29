V združenju za dostojno starost Srebrna nit ob začetku novega vročinskega vala opozarjajo, da so v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah bivalne razmere v vročini še vedno nevzdržne, vročina pa ogroža tudi druge starejše. Med pomembnimi ukrepi so nanizali lahke obroke, uživanje dovolj tekočine, izvajanje higiene in redno jemanje zdravil.

V Srebrni niti so opozorili, da so nekatere skupine še posebej občutljive za vročino, med njimi tudi starejši. V združenju so zato omenili pomen opozarjanja in ozaveščanja starejših, njihovih bližnjih oziroma oseb, ki zanje skrbijo, o nevarnosti vročine in pomembnih ukrepih, kot so omogočanje primernih bivalnih razmer, dobra hidracija, izogibanje hudi vročini in nevarnostim.

Obenem so opozorili, da so bivalne razmere v vročini v nekaterih domovih za starejše in na bolnišničnih oddelkih še vedno nevzdržne. Ponekod so klimatizirani samo hodniki in morajo imeti stanovalci odprta vrata sob, kar zaradi zagotavljanja zasebnosti ni najprijetnejše. Vodstva domov in bolnišnic pozivajo, da to uredijo. "Popolnoma nerazumljivo in nesprejemljivo za paciente in zaposlene je, da ustrezna klimatizacija določenih oddelkov v UKC Ljubljana še vedno ni urejena," so navedli.

Tudi pomanjkanje negovalnega osebja zmanjšuje primerno skrb za ranljive bolnike in stanovalce, ki ob vročini potrebujejo pogostejše zračenje, oskrbo s tekočino, menjavo pripomočkov za inkontinenco, pogostejše prhanje. V Srebrni niti obenem opozarjajo, da bi bilo kljub pomanjkanju kadra nujno ves dan voditi tekočinsko bilanco vnesenih in izločenih tekočin, saj gre za eno vitalnih telesnih funkcij.

Številni si ne morejo privoščiti klimatskih naprav

V domačem okolju pa so vročini posebej izpostavljeni prebivalci večjih mest. V združenju so opozorili, da si ohlajevanja prostorov s klimatskimi napravami številni ne morejo privoščiti. Priporočajo, da ima vsako gospodinjstvo v stanovanju vsaj termometer, informacija o zunanji temperaturi je tudi na telefonu.

V vročini je po oceni združenja vprašljivo kuhanje na plin, saj pri tem poleg vročine nastajajo tudi škodljive emisije dušikovega oksida. Temperaturo v prostoru zvišuje tudi pečica.

Opozorili so še, da skrb za starejše postane dodaten izziv, ko se svojci odpravijo na počitnice, doma pa pustijo starejšo osebo samo. Omenili so tudi osamljenost starejših. Če kdaj, so v tem času obiski patronažnih medicinskih sester toliko bolj potrebni, prav tako tudi sosedska, prijateljska pomoč in podpora druge socialne mreže, verjamejo v združenju.