Ministrstvo za zdravje, ki ga vodi Tadej Ostrc, je z mariborskimi interventnimi radiologi doseglo dogovor o nadaljnjem izvajanju interventne radiologije v UKC Maribor.

Po posredovanju zdravstvenega ministra Tadeja Ostrca so radiologi v UKC Maribor podpisali nove pogodbe o zaposlitvi.

"Ko je postalo jasno, da obstaja nevarnost prekinitve izvajanja interventne radiologije v UKC Maribor, sem se kot minister odločil, da se še aktivneje vključim v reševanje spora med interventnimi radiologi in vodstvom UKC Maribor. Moja odgovornost kot ministra je storiti vse, da pacienti ne ostanejo brez nujne zdravstvene oskrbe, in to nam je tudi uspelo," je pojasnil zdravstveni minister Tadej Ostrc in sporočil, da bodo imeli prebivalci Maribora in širše severovzhodne Slovenije še naprej dostop do nujne zdravstvene oskrbe, v tem primeru do interventne radiologije.

"V zdravstvu ni pomembno, kdo zmaga v sporu, pomembno je, da pacienti ne ostanejo brez nujne medicinske pomoči," je poudaril Ostrc in dodal, da petkov dogovor še ne pomeni konca dela. "Na ministrstvu bomo z UKC Maribor nadaljevali aktivnosti, da se te razmere tudi dolgoročno uredijo," je zagotovil.