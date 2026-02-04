Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

Sreda, 4. 2. 2026, 11.33

Sreda, 4. 2. 2026, 11.33

1 ura, 22 minut

Zdravnik Radan in država na sodišču nista sklenila poravnave

Ivan Radan | Sodišče na prvi stopnji je novembra 2018 zdravnika Ivana Radana oprostilo, maja 2020 pa je višje sodišče oprostilno sodbo potrdilo. | Foto Ana Kovač

Sodišče na prvi stopnji je novembra 2018 zdravnika Ivana Radana oprostilo, maja 2020 pa je višje sodišče oprostilno sodbo potrdilo.

Foto: Ana Kovač

Na pravdnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani je danes potekal poravnalni narok v tožbi, s katero zdravnik Ivan Radan od države zahteva 2,7 milijona evrov odškodnine. Poravnalni narok, ki je potekal za zaprtimi vrati, ni uspel. Pravdni postopek se bo na sodišču nadaljeval maja.

Radana danes na sodišče ni bilo. Njegova zagovornica Katja Gvajc je vložila novo obsežno dokumentacijo v podkrepitev tožbe, v kateri je predlagala tudi, da sodišče obravnavo zapre za javnost. Sodnica Jelka Podgoršek bo o tem odločala naslednjič, ko se bo do izključitve javnosti opredelila državna odvetnica Jasmina Trivič.

Državni odvetnici je sodnica določila 45-dnevni rok, da se opredeli do kompleksne pripravljalne dokumentacije. Po navedbah sodnice dokumentacija vključuje številne trditve in dokazne predloge, zaradi katerih sodišče danes ni moglo podati načrta reševanja zadeve. Na naslednjem naroku, ki bo 25. maja, bodo med drugim zaslišali Radana.

Tožilstvo Radanu očitalo več ubojev

Radana je tožilstvo kazensko preganjalo po tistem, ko so v javnost januarja 2015 prišli očitki, da naj bi na nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bolnikom, ki so bili na smrt bolni, v žilo vbrizgali kalij, kar naj bi povzročilo njihovo smrt.

Tožilstvo mu je sprva očitalo umore šestih bolnikov, pozneje je očitke za dva umora umaknilo, nato je očitke o umorih še prekvalificiralo v očitke za uboje. Očitalo mu je tudi neupravičeno snemanje bolnikov, zlorabo položaja s predpisovanjem receptov in ponarejanje listin.

Po nekaj manj kot treh letih sojenja je sodišče Radana na prvi stopnji novembra 2018 oprostilo, maja 2020 pa je višje sodišče oprostilno sodbo potrdilo. Marca 2023 se je na državnem odvetništvu začel predhodni postopek za poravnavo, sledila je tožba.

Ivan Radan
