Pobudniki referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi so zbrali več kot 40 tisoč podpisov, ki so potrebni za razpis zakonodajnega referenduma. Ta bo predvidoma jeseni.

Pobudniki t. i. referenduma proti politični policiji so sporočili, da jim je še pred iztekom 35-dnevnega zakonskega roka uspelo zbrati 42.004 podpise, kar je dovolj za razpis zakonodajnega referenduma.

Pobudniki referenduma so nekdanji člani Odbora za varstvo človekovih pravic Franco Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak. Pobudo so podprli tudi številne nevladne organizacije, civilnodružbena gibanja in aktivisti ter sindikati.

Zakaj pobudniki nasprotujejo noveli?

Kot so opozorili, želi nova koalicija z novelo zakona o parlamentarni preiskavi odpraviti bistveno varovalko pred političnimi zlorabami poslanskih preiskovalnih komisij. Preiskovanci pred začetkom parlamentarne preiskave ne bi več mogli na ustavnem sodišču izpodbijati njene zakonitosti, s čimer bi politika dobila proste roke za uvedbo parlamentarne preiskave zoper praktično kogarkoli in kadarkoli, brez predhodnega sodnega nadzora, so navedli.

"Parlamentarne preiskovalne komisije bi lahko pridobivale podatke o zasebnih komunikacijah, SMS-sporočilih, telefonskih stikih in bančnih računih tudi oseb, ki nimajo nič s politiko in ki niso osumljene nobenega kaznivega dejanja ali druge nezakonitosti. Preiskava bi lahko zajela tudi njihove družinske člane, partnerje, prijatelje in druge osebe iz njihovega zasebnega kroga," so prepričani pobudniki referenduma.

O uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi bomo predvidoma odločali na jesenskem referendumu.