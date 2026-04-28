Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
P. P.

Torek,
28. 4. 2026,
17.49

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

avtocesta ceste prometna varnost promet

Torek, 28. 4. 2026, 17.49

Zavod prižgal alarm: na cestah najhuje v tem desetletju

Statistika na žalost kaže, da se negativen trend, ki se je začel lani pozno spomladi, nadaljuje tudi letos, kar je pred poletnimi meseci zaskrbljujoč podatek.

Do 26. aprila je na slovenskih cestah umrlo že 25 ljudi, kar je najslabši podatek v prvih 17 tednih leta v tem desetletju. Situacija je še posebej zaskrbljujoča, ker so pristojni upali, da bomo letos uspeli presekati negativni trend, ki traja že od lanske pomladi.

V Zavodu Reševalni pas so opozorili na zaskrbljujočo statistiko prometnih nesreč s smrtnim izidom v prvih štirih mesecih letošnjega leta. V tem času je na slovenskih cestah v prometnih nesrečah življenje izgubilo že 25 oseb.

Beležimo najslabših 17 tednov

"To je najslabših prvih 17 tednov v zadnjih šestih letih, mnogo slabše celo od lanskoletnega, ko smo na cestah spet beležili več smrtnih žrtev kot leta pred tem. Kanček upanja pa je prinesel zadnji teden, ko nihče ni izgubil ljubljenega, prijatelja ali znanca. V naslednjih 35 tednih, kolikor jih je do novega leta, se na cesto odpravite trezni, pripeti, upoštevajte preventivne napotke in pravila. Vsaka žrtev na cestah je odveč in nepotrebna, le vsi skupaj si moramo želeti in delati na tem," so opozorili v zavodu.

Lani je na slovenskih cestah umrlo 93 ljudi, kar je bilo največ po letu 2021, ko se je začela statistika počasi, a vztrajno izboljševati.  To je predstavljalo znaten, 37-odstotni porast v primerjavi z letom 2024, ko je umrlo 68 oseb. Povečanje števila smrtnih žrtev je bilo lani očitno, s posebej tragičnim julijem, ki je zahteval kar 25 življenj. Ker so bili mnogi od njih motoristi, je gotovo upravičena skrb, kakšna bo statistika letos.

Izstopa Savinjska regija, poslabšuje se tudi v Posavju

Med statističnimi regijami z umrlimi udeleženci je v letu 2025 izstopala Savinjska regija, kjer je bilo 23 smrtnih žrtev, v primerjavi z letom 2024 pa se je stanje prometne varnosti močno poslabšalo tudi v Posavski regiji.

Največ prometnih nesreč se je zgodilo v naseljih, kjer je zgoščen promet, so zabeležili več kot 63 odstotkov vseh primerov prometnih nesreč. Na AVP so ugotovili tudi, da je bilo največ smrtnih žrtev ob koncih tedna, pri čemer so alkoholizirani vozniki in vozniki pod vplivom prepovedanih substanc povzročili kar tretjino vseh prometnih nesreč.

Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

