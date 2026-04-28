Zavod prižgal alarm: na cestah najhuje v tem desetletju

Do 26. aprila je na slovenskih cestah umrlo že 25 ljudi, kar je najslabši podatek v prvih 17 tednih leta v tem desetletju. Situacija je še posebej zaskrbljujoča, ker so pristojni upali, da bomo letos uspeli presekati negativni trend, ki traja že od lanske pomladi.

V Zavodu Reševalni pas so opozorili na zaskrbljujočo statistiko prometnih nesreč s smrtnim izidom v prvih štirih mesecih letošnjega leta. V tem času je na slovenskih cestah v prometnih nesrečah življenje izgubilo že 25 oseb.

Beležimo najslabših 17 tednov

"To je najslabših prvih 17 tednov v zadnjih šestih letih, mnogo slabše celo od lanskoletnega, ko smo na cestah spet beležili več smrtnih žrtev kot leta pred tem. Kanček upanja pa je prinesel zadnji teden, ko nihče ni izgubil ljubljenega, prijatelja ali znanca. V naslednjih 35 tednih, kolikor jih je do novega leta, se na cesto odpravite trezni, pripeti, upoštevajte preventivne napotke in pravila. Vsaka žrtev na cestah je odveč in nepotrebna, le vsi skupaj si moramo želeti in delati na tem," so opozorili v zavodu.

Statistika na žalost kaže, da se negativen trend, ki se je začel lani pozno spomladi, nadaljuje tudi letos, kar je pred poletnimi meseci zaskrbljujoč podatek.

Lani je na slovenskih cestah umrlo 93 ljudi, kar je bilo največ po letu 2021, ko se je začela statistika počasi, a vztrajno izboljševati. To je predstavljalo znaten, 37-odstotni porast v primerjavi z letom 2024, ko je umrlo 68 oseb. Povečanje števila smrtnih žrtev je bilo lani očitno, s posebej tragičnim julijem, ki je zahteval kar 25 življenj. Ker so bili mnogi od njih motoristi, je gotovo upravičena skrb, kakšna bo statistika letos.

Izstopa Savinjska regija, poslabšuje se tudi v Posavju

Med statističnimi regijami z umrlimi udeleženci je v letu 2025 izstopala Savinjska regija, kjer je bilo 23 smrtnih žrtev, v primerjavi z letom 2024 pa se je stanje prometne varnosti močno poslabšalo tudi v Posavski regiji.

Največ prometnih nesreč se je zgodilo v naseljih, kjer je zgoščen promet, so zabeležili več kot 63 odstotkov vseh primerov prometnih nesreč. Na AVP so ugotovili tudi, da je bilo največ smrtnih žrtev ob koncih tedna, pri čemer so alkoholizirani vozniki in vozniki pod vplivom prepovedanih substanc povzročili kar tretjino vseh prometnih nesreč.