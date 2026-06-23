Zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali drog pridržali 12 voznikov

Policisti so v okviru enotedenske akcije Varno brez alkohola in drog z alkotestom in hitrimi testi za droge preizkusili 11 tisoč voznikov. Pri 258 so ugotovili, da so vozili pod vplivom alkohola, 36 pa jih je vozilo pod vplivom drog. Pridržali so 12 oseb in začasno odvzeli 217 vozniških dovoljenj, so sporočili s policije.

Agencija za varnost prometa (AVP) je skupaj s policijo od 15. do 21. junija izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija je v času akcije, ki je potekala tudi na ravni EU, poostreno preverjala, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi.

V tem obdobju so z alkotestom preizkusili 9.705 voznikov, s hitrimi testi za droge pa 1.025 voznikov.

Namen take oblike poostrenega nadzora je preprečiti neodgovorno udeležbo v prometu, saj je vožnja pod vplivom alkohola ali drog še vedno eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Še vedno je vsaka deseta prometna nesreča posledica alkohola, alkoholizirani povzročitelji pa povzročijo od 25 do 30 odstotkov smrtnih prometnih nesreč, so še dodali v sporočilu za javnost.