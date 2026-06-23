Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. G., STA

Torek,
23. 6. 2026,
18.45

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
alkohol vožnja pod vplivom alkohola policija vožnja

Torek, 23. 6. 2026, 18.45

12 minut

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali drog pridržali 12 voznikov

Avtorji:
B. G., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
policija, promet | Foto Nebojša Tejić/STA

Foto: Nebojša Tejić/STA

Policisti so v okviru enotedenske akcije Varno brez alkohola in drog z alkotestom in hitrimi testi za droge preizkusili 11 tisoč voznikov. Pri 258 so ugotovili, da so vozili pod vplivom alkohola, 36 pa jih je vozilo pod vplivom drog. Pridržali so 12 oseb in začasno odvzeli 217 vozniških dovoljenj, so sporočili s policije.

Agencija za varnost prometa (AVP) je skupaj s policijo od 15. do 21. junija izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija je v času akcije, ki je potekala tudi na ravni EU, poostreno preverjala, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi.

V tem obdobju so z alkotestom preizkusili 9.705 voznikov, s hitrimi testi za droge pa 1.025 voznikov.

Namen take oblike poostrenega nadzora je preprečiti neodgovorno udeležbo v prometu, saj je vožnja pod vplivom alkohola ali drog še vedno eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Še vedno je vsaka deseta prometna nesreča posledica alkohola, alkoholizirani povzročitelji pa povzročijo od 25 do 30 odstotkov smrtnih prometnih nesreč, so še dodali v sporočilu za javnost.

alkohol vožnja pod vplivom alkohola policija vožnja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.