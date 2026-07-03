Ljubljanski kriminalisti so v obsežni akciji preiskali poslovne in zasebne prostore dveh osumljencev gospodarske kriminalitete. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi z davčnimi zlorabami in fiktivnimi posli pridobila okoli 1,5 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.

Ljubljanski kriminalisti so v četrtek izvedli obsežno preiskovalno akcijo zaradi suma več kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. Na podlagi sodnih odredb so opravili 13 hišnih preiskav v poslovnih in zasebnih prostorih na območju Policijske uprave Ljubljana.

Preiskava poteka zoper dve osebi, ki ju sumijo davčne zatajitve, zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti in ponarejanja poslovnih listin.

Sum nepravilnosti pri uvozu avtomobilov

Po navedbah Policijske uprave Ljubljana se je predkazenski postopek začel na podlagi ugotovitev finančne uprave (FURS). Kriminalisti preiskujejo domnevne nepravilnosti pri uvozu vozil v Slovenijo.

Osumljenca naj bi pri poslovanju zlorabljala posebno shemo obdavčitve in si neupravičeno uveljavljala odbitek vstopnega DDV, s čimer naj bi se izognila plačilu davčnih obveznosti.

Z računov podjetij dvignila milijon evrov

Preiskava je pokazala tudi sume neupravičenih dvigov denarja z bančnih računov več gospodarskih družb. Po ugotovitvah kriminalistov naj bi osumljenca dvignila približno milijon evrov, denar pa ni bil porabljen za poslovanje podjetij.

Poleg tega naj bi ustvarjala navidezne pravne posle in na njihovi podlagi vodila poslovno dokumentacijo z neresničnimi podatki.

Skupna protipravna premoženjska korist po dosedanjih ugotovitvah znaša okoli 1,5 milijona evrov.

Zasegli dokumentacijo in elektronske naprave

V akciji je sodelovalo več kot 40 kriminalistov, ki so med hišnimi preiskavami zasegli več elektronskih naprav, podatkovnih nosilcev in poslovne dokumentacije.

Preiskava se zdaj nadaljuje s pregledom zaseženega gradiva in analizo podatkov, ki bi lahko potrdili že ugotovljene sume ali razkrili nova kazniva dejanja.

Na Policijski upravi Ljubljana zaradi interesa predkazenskega postopka za zdaj dodatnih informacij ne razkrivajo. Po koncu preiskave bodo o ugotovitvah obvestili specializirano državno tožilstvo.