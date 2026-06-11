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Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
9.49

Osveženo pred

48 minut

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Natisni članek

Natisni članek
spletna prevara Policijska uprava Maribor

Četrtek, 11. 6. 2026, 9.49

48 minut

Zaradi spletne prevare ostal brez več kot 90 tisoč evrov

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24
Heker, kreditna kartica | Na policiji opozarjajo, da se investicijske prevare pogosto začnejo z oglasi o bajnih zaslužkih, oglasi pa so pogosti predvsem na družbenih omrežjih. | Foto Shutterstock

Na policiji opozarjajo, da se investicijske prevare pogosto začnejo z oglasi o bajnih zaslužkih, oglasi pa so pogosti predvsem na družbenih omrežjih.

Foto: Shutterstock

Mariborski policisti obravnavajo novo veliko spletno goljufijo, v kateri je starejši oškodovanec iz okolice Maribora ostal brez več kot 90 tisoč evrov, potem ko se je odzval na spletni oglas v zvezi s trgovanjem s surovinami, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Kot ob tem opozarjajo na policiji, se investicijske prevare pogosto začnejo z oglasi o bajnih zaslužkih, oglasi pa so pogosti predvsem na družbenih omrežjih. Pri tem želijo goljufi ljudi prepričati s preprostim postopkom investiranja, dodelijo jim dostop do spletnega portala, ki lahko prikazuje izmišljene podatke o neverjetni rasti investiranih sredstev.

Ko želijo oškodovanci zasluženi denar prenakazati, so nadaljnja izplačila onemogočena, storilci pa jih pogojujejo z novimi investicijami in zahtevajo nova sredstva za kritje različnih fiktivnih stroškov. S tem pa prevar še ni konec, saj po tem, ko žrtve ugotovijo, da so bile prevarane, skušajo na spletu najti informacije o tem, kako bi lahko prišle nazaj do odtujenega denarja. Pri tem lahko naletijo na spletne strani, ki se predstavljajo kot ponudniki pomoči v tovrstnih goljufijah, tam pa se lahko hitro izkaže, da gre za storitve, katerih cilj je znova odtujiti finančna sredstva oškodovancem, so še opozorili na Policijski upravi Maribor.

spletna prevara Policijska uprava Maribor
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