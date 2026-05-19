Zaradi salmonele iz prodaje umaknili mleto mešano meso

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje umaknila mleto mešano meso mesnice Tuš Supermarket Polzela, ki je bilo v prodaji 13. maja, zaradi možne prisotnosti bakterije salmonela, ker je živilu pretekel rok uporabe.

Živilo je bilo proizvedeno na prodajnem mestu Tuš Supermarket Polzela in je bilo v prodaji le 13. maja 2026.

Uprava za varno hrano kupce prosi, da živila, če ga še hranijo doma (zamrznjenega), ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.