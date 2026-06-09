Predsednik vrhovnega sodišča Damjan Orož je danes predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću predal letno poročilo o delu sodišč in stanju sodstva za leto 2025. Med izpostavljenimi težavami je pomanjkanje pravosodnih policistov, zaradi česar je bilo lani odpovedanih skoraj tri tisoč privedb priprtih in zaprtih oseb na sodišča.

Kot so sporočili iz državnega zbora, je bilo zaradi odpovedanih privedb v več kot polovici primerov treba preklicati tudi sodne naroke, kar dodatno obremenjuje delovanje sodnega sistema.

Po podatkih iz poročila so slovenska sodišča lani poslovala stabilno. Rešila so nekaj več kot 816 tisoč zadev in opravila približno 82 tisoč narokov. Nadaljevala so tudi z digitalizacijo poslovanja ter priprave na obvezno elektronsko vlaganje in vročanje za profesionalne uporabnike.

Predsednik vrhovnega sodišča Damjan Orož Foto: STA

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Pomanjkanje pravosodnih policistov ostaja eden večjih izzivov slovenskega pravosodja. Odpovedane privedbe namreč ne pomenijo le logističnih težav, temveč pogosto povzročijo tudi zamike pri obravnavi posameznih zadev. V letu 2025 je bilo zaradi tega odpovedanih skoraj tri tisoč privedb, v dobri polovici teh zadev pa je bilo treba preklicati naroke.

Veliko težavo predstavljajo odpovedi privedb na sodišče zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov. Lani je bilo odpovedanih skoraj tri tisoč privedb. Foto: STA

Stevanović: Poročilo je pomemben pokazatelj stanja

Predsednik DZ Zoran Stevanović je ob predaji poročila poudaril, da dokument predstavlja pomemben pregled delovanja pravosodnega sistema in podlago za razmislek o njegovem nadaljnjem razvoju.

Zagotovil je, da bodo v DZ ugotovitve skrbno preučili, saj lahko le s konstruktivnim dialogom prispevajo k večji učinkovitosti sodnega sistema in utrjevanju zaupanja javnosti v institucije pravne države. Pri tem je poudaril ustavno načelo, da se zakonodajna veja oblasti z vsebino poročila seznani, vendar zaradi zagotavljanja neodvisnosti ne presoja posameznih sodnih odločitev.