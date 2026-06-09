Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. L.

Torek,
9. 6. 2026,
14.46

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Zoran Stevanović Damjan Orož vrhovno sodišče sodišče

Torek, 9. 6. 2026, 14.46

26 minut

Zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov lani odpovedali skoraj tri tisoč privedb

Avtor:
M. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Zoran Stevanović | Zoran Stevanović je poudaril, da poročilo predstavlja pomembno ogledalo delovanja celotnega pravnega sistema in podlago za razmislek o nadaljnjem razvoju slovenskega pravosodja. | Foto STA

Zoran Stevanović je poudaril, da poročilo predstavlja pomembno ogledalo delovanja celotnega pravnega sistema in podlago za razmislek o nadaljnjem razvoju slovenskega pravosodja.

Foto: STA

Predsednik vrhovnega sodišča Damjan Orož je danes predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću predal letno poročilo o delu sodišč in stanju sodstva za leto 2025. Med izpostavljenimi težavami je pomanjkanje pravosodnih policistov, zaradi česar je bilo lani odpovedanih skoraj tri tisoč privedb priprtih in zaprtih oseb na sodišča.

Kot so sporočili iz državnega zbora, je bilo zaradi odpovedanih privedb v več kot polovici primerov treba preklicati tudi sodne naroke, kar dodatno obremenjuje delovanje sodnega sistema.

Po podatkih iz poročila so slovenska sodišča lani poslovala stabilno. Rešila so nekaj več kot 816 tisoč zadev in opravila približno 82 tisoč narokov. Nadaljevala so tudi z digitalizacijo poslovanja ter priprave na obvezno elektronsko vlaganje in vročanje za profesionalne uporabnike.

Predsednik vrhovnega sodišča Damjan Orož | Foto: STA Predsednik vrhovnega sodišča Damjan Orož Foto: STA

Kadrovska stiska vpliva na sodne postopke

Pomanjkanje pravosodnih policistov ostaja eden večjih izzivov slovenskega pravosodja. Odpovedane privedbe namreč ne pomenijo le logističnih težav, temveč pogosto povzročijo tudi zamike pri obravnavi posameznih zadev. V letu 2025 je bilo zaradi tega odpovedanih skoraj tri tisoč privedb, v dobri polovici teh zadev pa je bilo treba preklicati naroke.

Veliko težavo predstavljajo odpovedi privedb na sodišče zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov. Lani je bilo odpovedanih skoraj tri tisoč privedb. | Foto: STA Veliko težavo predstavljajo odpovedi privedb na sodišče zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov. Lani je bilo odpovedanih skoraj tri tisoč privedb. Foto: STA

Stevanović: Poročilo je pomemben pokazatelj stanja

Predsednik DZ Zoran Stevanović je ob predaji poročila poudaril, da dokument predstavlja pomemben pregled delovanja pravosodnega sistema in podlago za razmislek o njegovem nadaljnjem razvoju.

Zagotovil je, da bodo v DZ ugotovitve skrbno preučili, saj lahko le s konstruktivnim dialogom prispevajo k večji učinkovitosti sodnega sistema in utrjevanju zaupanja javnosti v institucije pravne države. Pri tem je poudaril ustavno načelo, da se zakonodajna veja oblasti z vsebino poročila seznani, vendar zaradi zagotavljanja neodvisnosti ne presoja posameznih sodnih odločitev.

Zoran Stevanović Damjan Orož vrhovno sodišče sodišče
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.