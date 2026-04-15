Kriminalisti so po končani preiskavi vzrokov onesnaženja vode v Maximarketu, do katerega je prišlo aprila lani, na tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper fizično osebo, ki je izvajala aktivnosti v zvezi s čiščenjem bazenov za shranjevanje tehnološke vode. Ugotovili so, da je bil vzrok onesnaženja vdor vode iz reke Ljubljanice v sistem pitne vode.

"Po vseh zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da je bil neposreden vzrok onesnaženja vdor tehnične vode oziroma vode iz reke Ljubljanice v sistem pitne vode v objektu," je v današnji izjavi povedal Tadej Marcen iz sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana.

Kazenska ovadba "zoper znanega osumljenca tega kaznivega dejanja"

Po njegovih besedah je bil potrjen utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje onesnaženja pitne vode, zaradi česar so na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podali kazensko ovadbo "zoper znanega osumljenca tega kaznivega dejanja". V odgovorih na novinarska vprašanja je pojasnil še, da gre za fizično osebo, ki je izvajala delo za naročnika prek pogodbe oz. naročilnice, in sicer je izvajala aktivnosti v zvezi s čiščenjem bazenov za shranjevanje tehnološke vode.

Za obravnavano dejanje je zagrožena kazen do treh let zapora, če pa je dejanje storjeno iz malomarnosti, pa denarna kazen oz. zaporna kazen treh mesecev.

Zdravstvene težave, povezane z domnevno onesnaženo pitno vodo, prijavilo okoli 500 oseb

Kot je povedal Marcen, so ljubljanski kriminalisti po informacijah o onesnaženju pitne vode v poslovnem objektu na območju središča Ljubljane, do katerega je prišlo v začetku aprila lani, takoj začeli intenzivno zbirati obvestila in ugotavljati vse okoliščine dogodka.

Na podlagi podatkov, ki so jih pridobili od Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je zdravstvene težave, povezane z domnevno onesnaženo pitno vodo, prijavilo okoli 500 oseb. Z oškodovanci so opravili individualne razgovore, pridobili so tudi ustrezno zdravstveno dokumentacijo.

Med preiskavo so sodelovali z različnimi subjekti s področja varovanja zdravja ljudi, subjekti s področja oskrbovanja z vodo in kanalizacijo ter področja zagotavljanja varne hrane. Prav tako so sodelovali s poslovnimi subjekti na območju onesnaženja, je navedel Marcen. Dodal je, da so angažirali tudi sodnega izvedenca za obrtno dejavnost in strojne instalacije, ki je z njimi opravil več strokovnih ogledov.