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Avtor:
R. K.

Sreda,
24. 6. 2026,
11.47

Osveženo pred

44 minut

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Natisni članek

Natisni članek
prometna nesreča zastoj zastoj primorska avtocesta primorska avtocesta

Sreda, 24. 6. 2026, 11.47

44 minut

Zaradi nesreče zaprta primorska avtocesta, nastaja zastoj

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45
zastoj | Foto Prometno-informacijski center

Foto: Prometno-informacijski center

Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zaradi česar nastaja zastoj, poroča prometnoinformacijski center.

Zastoj na primorski avtocesti nastaja tudi pred Postojno v obe smeri, pot iz Ljubljane proti Obali pa se podaljša za pol ure. Povečan promet je na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru. Zaradi del nastaja zastoj od Dramelj proti Slovenskim Konjicam.

Zastoj nastaja na obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kopru in na cestah Lesce–Bled in Šmarje–Koper. 

Preden se odpravite na pot, preverite, kakšno je stanje na slovenskih cestah. 

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