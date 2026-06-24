Zaradi nesreče zaprta primorska avtocesta, nastaja zastoj

Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zaradi česar nastaja zastoj, poroča prometnoinformacijski center.

Zastoj na primorski avtocesti nastaja tudi pred Postojno v obe smeri, pot iz Ljubljane proti Obali pa se podaljša za pol ure. Povečan promet je na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru. Zaradi del nastaja zastoj od Dramelj proti Slovenskim Konjicam.

Zastoj nastaja na obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kopru in na cestah Lesce–Bled in Šmarje–Koper.

Preden se odpravite na pot, preverite, kakšno je stanje na slovenskih cestah.