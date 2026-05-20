Zaradi nepooblaščenega brskanja po dokumentih tožilstvo nad štiri nekdanje uslužbenke

Tožilstvo preganja svoje nekdanje uslužbenke, ki jim očita, da so neupravičeno dostopale do dokumentov, do katerih ne bi smele, danes poročajo mediji. Med njimi je tudi nekdanja vpisničarka Specializiranega državnega tožilstva, ki je v ločenem kazenskem postopku zaradi suma izdaje tajnih podatkov, tudi domnevnim članom Kavaškega klana.

Nekdanja vpisničarka Specializiranega državnega tožilstva (SDT), ki je v ločenem postopku obtožena več izdaj tajnih podatkov, tudi domnevnim članom Kavaškega klana, se je skupaj s tremi nekdanjimi kolegicami znašla še v enem kazenskem postopku, povezanem z njenim delom na tožilstvu. To ji očita kaznivo dejanje napada na informacijski sistem, poročajo mediji.

Kar 172-krat nezakonito brskale po tožilskih bazah

Tožilstvo četverici očita, da so v letih 2020 in 2021 kot uslužbenke SDT prek službenega računalnika vstopile v računalniško zbirko podatkov tožilstva, nepooblaščeno vpogledovale v zapisnike tožilske uprave in se pri tem seznanile z različnimi podatki, tudi osebnimi, drugih oseb, poročajo Dnevnik, Delo in Slovenske novice.

Ena od obtoženih krivde ni priznala že na prejšnjem naroku, v torek pa sta pred ljubljansko okrajno sodnico Mojco Lendvaj Brecelj stopili še dve. Štiri zaposlene naj bi skupaj kar 172-krat nezakonito brskale po tožilskih bazah, med njimi tudi nekdanja vpisničarka, ki naj bi Kavaški klan zalagala z zaupnimi podatki, poročajo mediji.

Nekdanja vpisničarka SDT je bila zaradi izdaje tajnih podatkov leta 2023 obsojena na dve leti zapora, vendar je višje sodišče nato sodbo razveljavilo in primer vrnilo na prvo stopnjo. Tožilstvo ji med drugim očita, da je tožilske podatke razkrivala tudi domnevnim članom slovenske celice Kavaškega klana, vendar v prvem sojenju tožilstvu tega ni uspelo dokazati. Tako je bila v prvem sojenju obsojena le zaradi enega od štirih tožilskih očitkov, še poročajo časniki.