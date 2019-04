Zaradi napak drugih ostali brez strehe nad glavo #video

Zgodba, ki je povsem nasprotna in dokazuje, da pri nas privilegirana elita lahko počne, kar se ji zljubi, medtem ko nekatere zaradi nekaj centov preganjajo kot največje zločince. Piranska sodnica Tina Benčič je hišo zgradila na črno, in to na državnem zemljišču. A jo bo kljub temu lahko brez posledic legalizirala.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je namreč prižgal zeleno luč za prodajo zemljišča, na katerem je sodnica Tina Benčič gradila brez vseh dovoljenj. Zemljišče gre sicer v javno prodajo, kar pomeni, da ga lahko s hišo vred kupi kdorkoli. Nato pa sledi le še korak do legalizacije.

Pred tremi leti zaradi napake deložirala Olahovo

Prav Benčičeva je namreč sodnica, ki je pred dvema letoma zaradi 2.880 evrov dolga iz stanovanja deložirala Zlatko Olah, ta je za Planet TV dejala, da je početje Benčičeve sramota za nekatere sodnike, ki so pošteni.

Olahova je potem, ko je sodnica zaradi napake namesto garaže prodala njeno stanovanje, postala brezdomka. Zdaj živi v kleti stanovanja, ki ga ima družina v najemu. Še vedno vsak dan protestira pred piranskim sodiščem.

A sodnice Benčičeve, ki jo je pahnila v bedo, tam ni. Zaradi črne gradnje so jo v disciplinskem postopku le premestili na sodišče v Postojno. "To je nepravičnost in kar se dogaja, je absurd. Tudi sodnico bi bilo treba deložirati," je dejala Olahova.

Benčičeva bo zemljišče odkupila

Zemljišče, na katerem je gradila brez vsakih dovoljenj, bo namreč Benčičeva zdaj od države lahko odkupila. Dve kmetijski zemljišči, veliki 667 kvadratnih metrov, država prodaja po stavbni ceni 300 evrov na kvadratni meter, Benčičevo bo odkup zemljišča tako stal slabih 200 tisočakov.

Upravna enota Piran je prav danes objavila ponudbo za kmetijsko zemljišče, v teoriji bi sodničino hišo v naslednjem mesecu lahko kupil kdorkoli. Če bo nakup tega kmetijskega zemljišča sodnici uspel, to pomeni, da bo lahko svojo črno gradnjo, ker je ta bila zgrajena pred letom 1998, brez sankcij legalizirala.

Olahova njena soseda

Olahova se je pred letom dni odločila, da bo postala sodničina soseda, a je tudi za to dobila tisoč evrov kazni, pravi. Medtem ko je sama zaradi sodničine napake ostala brez strehe nad glavo, pa je sodnico zaradi črne gradnje doletel le disciplinski ukrep.

Obrtniško delavnico spremenil v stanovanja

Stavba v Selu pri Ihanu pa je na pogled vse prej kot običajna večstanovanjska hiša. Danes že pokojni lastnik je prostore najprej spremenil v obrtniške delavnice, nato pa nad njimi dozidal stanovanja in jih prodal. Majda Hočevar je bila med prvimi kupci. Ob deložaciji bo prva na vrsti za izselitev.

62-letni upokojenka je pojasnila, da je stanovanje kupila že leta 1997. Takrat je za okoli 70 tisoč evrov dobila zgolj streho nad glavo in gole zidove. Še deset let in okoli 25 tisočakov pa je bilo potrebnih, preden se je vselila. Polovice dolžnikov ni bilo nikjer zavedenih. Prejšnji lastnik je bil namreč zadolžen, terjatve pa zdaj bremenijo nove lastnike. Vključno z Majdo izselitev grozi tudi 19 stanovalcem, ki so prav tako verjeli, da so lastniki stanovanj.

"Vsi lastniki smo dobili izvršbe od sodišča, da gredo naša stanovanja na dražbo," je pojasnila in dodala, da je bil pokojni lastnik prijazen, ni pa vedela, da jih je ogoljufal.

Majda se odprtih ust sprašuje tudi, kako je mogoče, da lahko že jutri ostane brez stanovanja, ki ga je pošteno plačala že pred 20 leti. "Jaz mam 390 evrov pokojnine, kje, iz česa naj poplačam dolgove, saj zase nimam," je povedala.

"Takrat so bili na vrhnjem delu samo tramovi in streha. Takrat sem kupila zrak, ampak gospod je bil simpatičen. Nisem pa vedela, da nas je po svoje naplahtal. Vedno je obljubljal, da bo dokončal in za vse poskrbel, pa je prej šel na oni svet in nič ni uredil."

A ker je kupila stanovanje prek nepremičninske agencije, je naivno verjela, da ne bo težav. "V kupoprodajni pogodbi piše, da je moja nepremičnina prosta vseh bremen," je še navedla Hočevarjeva.

Enaka usoda in isti lastnik združujeta dve hiši, ki stojita druga nasproti druge

Tudi Kurtićevi so med prvimi, ki jim grozi deložacija. Branko Kurtić je prav tako dejal, da jim ob nakupu niso pojasnili zadeve: "Gospa odvetnica Suzana Miklič Niklič je dala naš predlog v zemljiško knjigo takrat, ko je bilo največ prepovedi."

Zakaj odvetnica ni takrat malo počakala, da se vse skupaj uredi, se je spraševal. Ko je vendar morala vedeti, da je nekdanji lastnik stanovanja prodal večkrat. V devetdesetih je bilo zavedanje o pomenu zemljiške knjige manjše. "Postopek se je ustavil, ne vemo natančno, kaj se dogaja," je dodal Kristijan Kurtić, oče štirih otrok.