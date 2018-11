Zaradi nacističnih plakatov v Velenju prijeli mladoletnika

Na plakatih na velenjskem grbu je bila natisnjena svastika z napisom "za raso" ter častnik nemške vojske z odlikovanjem Viteškega križa. Plakati so po besedah policije s svojo vsebino vzbudili zgražanje in prizadetost širše javnosti, s čimer je bil ogrožen tudi javni red in mir.

Izdelal, natisnil in nalepil sporne plakate

"Celjski kriminalisti so takoj po prijavi začeli z zbiranjem obvestil ter drugimi klasičnimi policijskimi ukrepi. Plakate so poslali na pregled v Nacionalni forenzični laboratorij, na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Celju pa pridobili odredbo za hišno preiskavo pri mladoletniku, doma z območja Policijske uprave Celje, kjer so zasegli računalnik, mobilni telefon ter druge naprave," poudarjajo na policiji in dodajajo:

"Z navedenimi ukrepi so pridobili dovolj dokazov o tem, da je v času storitve kaznivega dejanja mladoletni osumljenec s spleta pridobil nacistične simbole ter na svojem računalniku izdelal in natisnil spornih šest plakatov, ki jih je nalepil v Velenju."

Grozita mu do dve leti zapora

V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je dejanje mladoletnik storil sam in da motiv za dejanje ni povezan s problematiko ekstremističnih skupin. Mladoletnega osumljenca so kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva nasilja ali nestrpnosti, za katerega je predpisana kazen do dveh let.