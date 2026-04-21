Ljubljanski potniški promet (LPP) bo zaradi del na območju glavne železniške postaje v sredo uvedel začasno spremembo trase linije mestnega avtobusa 27, na linijah 2, 9 in 25 pa zagotovil dodatno število avtobusov. Na občini poudarjajo, da dela potekajo skladno z načrti, voznike prosijo za strpnost, za zamude se je opravičil tudi župan Zoran Janković. Ob tem LPP opozarja še na spremembo, ki začne veljati v četrtek: globa za neplačilo voznine bo po novem 100 evrov.

Linijo 27 z Masarykove ceste in Trga Osvobodilne fronte bodo zaradi del preusmerili na Vilharjevo cesto, je na današnji novinarski konferenci pojasnil direktor LPP Rok Vihar. Vilharjeva je po njegovih besedah manj prometno obremenjena, zato naj bi sprememba skrajšala čas vožnje in pomagala ohranjati stabilnejši vozni red.

Več avtobusov na 2, 9 in 25

Dela na območju glavne železniške postaje so tudi razlog za dodatne avtobuse na linijah 2, 9 in 25. Ker se čas vožnje na tem območju podaljša, želijo z dodatnimi vozili ohraniti enak interval med posameznimi avtobusi.

Občina: dela gredo po načrtih, a v konicah nastajajo zastoji

Foto: Google Maps/posnetek zaslona Dela na območju potniškega centra, ki trenutno potekajo ob Dunajski cesti in na Trgu OF, sicer po besedah vodje občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maje Žitnik napredujejo po načrtih, obenem pa Žitnik priznava, da predvsem v prometnih konicah povzročajo dodatne zastoje.



Zato bodo v naslednjih dneh s policijo pretresali možnosti optimizacije prometne ureditve. Voznike je pozvala k razumevanju in strpni vožnji ter poda. "Predvsem je pomembno, da ne blokirajo križišč," je poudarila.

Naslednja postaja: Miklošičeva – in še vrsta drugih del

Žitnik je napovedala tudi začetek obnove Miklošičeve ceste, ki jo bodo podrobneje predstavili maja. Po prenovi krožišča Žale ter ulic Pokopališka in Flajšmanova bodo v naslednjih mesecih spremljali promet na območju Žal in preverili, ali so potrebne prilagoditve ureditve.



Dela na podhodu pri nastajajočem atletskem centru v Spodnji Šiški naj bi zaključili junija. Po načrtih potekajo tudi dela na Tbilisijski ulici in Barjanski cesti.

Janković: “Drugače žal ne gre”

Za zamude v prometu zaradi del se je opravičil tudi Zoran Janković. "Vendar drugače žal ne gre," je poudaril. Tudi on je voznike pozval k strpnosti in upoštevanju prometne signalizacije.

Župana veseli, da dela potekajo dobro, pri območju železniške postaje pa upa na čim hitrejšo ureditev proge pri Orto baru, da bi lahko stekla širitev tamkajšnjega podvoza pod progo, ki velja za prometno ozko grlo. Foto: STA

Strožja kazen za “švercanje”: od četrtka 100 evrov

S četrtkom začne veljati višja globa za neplačilo voznine na avtobusih LPP: 100 evrov, kar je 60 evrov več kot doslej. Za manjše prekrške – na primer, če potnik pozabi validirati vozovnico – uvajajo možnost nižje globe: 15 evrov.

Kavalirji pomagali gostji, ki se je začela dušiti

Vihar je ob tem pohvalil še voznike električnih vozil Kavalir. V nedeljo so po klicu iz restavracije v mestnem središču pomagali gostji, ki se je zaradi alergijskega odziva začela dušiti, in jo v nekaj minutah prepeljali v UKC Ljubljana.