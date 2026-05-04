Ponedeljek, 4. 5. 2026, 6.13
Zapora v obe smeri: na primorki nesreča v delovni zapori pri Postojni
Zaradi prometne nesreče je v obe smeri zaprta primorska avtocesta med Uncem in Razdrtim. Nesreča se je zgodila v delovni zapori pri Postojni, voznikom sporočajo s prometno informacijskega centra.
Obvoza sta:
- proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne, osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah;
- proti Kopru je obvoz za osebna vozila na cesti Logatec–Razdrto.