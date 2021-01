Zapirajo se muzeji in galerije, omejitve za športne aktivnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se lahko odprejo nekatere nove dejavnosti, ki so po oceni vlade nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oz. so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja. Nenujne trgovine in storitve medtem ostajajo zaprte še naprej, zapirajo se tudi muzeji in galerije.

Vlada je v četrtek odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev podaljšala do 15. januarja, hkrati pa med obstoječe izjeme dodala še nekatere dejavnosti.

Od danes se tako lahko opravljajo geodetske storitve, storitve čistilnih servisov, medicinska pedikura in gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri katerih ni stika s potrošniki.

Že v petek so morali naprave na smučiščih ustaviti žičničarji, danes se zapirajo tudi muzeji in galerije. Knjižnice ostajajo odprte, a le ob prevzemu vnaprej pripravljenega gradiva na zunanjem prevzemnem mestu.

Ponovno omejene športne aktivnosti po državi

Foto: Getty Images Od danes je za zajezitev epidemije vnovič začasno omejeno izvajanje športnih programov v državi. Treningi so tako dovoljeni le vrhunskim, perspektivnim, poklicnim in reprezentančnim športnikom v kategorijah kadetov in mladincev ter registriranim športnikom, ki se lahko udeležujejo tudi določenih športnih tekmovanj.

Omejena je tudi rekreacija. Športnorekreativna dejavnost je dovoljena le, če jo izvaja posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva na prostem oziroma odprtih javnih krajih, za izvajanje športnorekreativne dejavnosti pa je še naprej dovoljeno prehajanje med občinami znotraj statistične regije, kjer imajo posamezniki prebivališče. Fitnesi in preostali podobni objekti so za rekreacijo zaprti.

Na meji nič več hitrih testov

Nekaj sprememb je tudi na mejnih prehodih. Na zunanji schengenski meji od danes ne bodo več izvajali testiranja s hitrimi antigenskimi testi, se bodo pa na vseh mejnih prehodih priznali tudi negativni testi PCR, opravljeni v tretjih državah. Hitri testi morajo biti opravljeni v EU ali schengenskem območju. Možnost prekinitve karantene ob negativnem testu nekaj dni po prihodu v Slovenijo ponovno velja za vse, ne glede na državljanstvo.